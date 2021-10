Séisme dans le sud du Pakistan, au moins 20 morts

QUETTA, Pakistan, 7 octobre (Reuters) - Au moins 20 personnes, dont des femmes et des enfants, sont mortes et plus de 200 autres ont été blessées après un séisme dans le sud du Pakistan, a déclaré jeudi le directeur général de l'Autorité de gestion des catastrophes, Naseer Nasir.

Le séisme de magnitude 5,7 s'est produit à une profondeur de 20 kilomètres et son épicentre est situé à 102 kilomètres à l'est de la ville de Quetta, a rapporté le Centre américain de veille sismologique (USGS).

Plusieurs bâtiments se sont effondrés ou ont été endommagés lors du tremblement de terre, laissant des centaines d'habitants sans domicile, a déclaré à Reuters Sohail Anwar, commissaire adjoint de la ville de Harnai. (Reportage Bhargav Acharya et Gul Yousafzai, rédigé par Michael Perry; version française Camille Raynaud)