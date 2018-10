Séisme de magnitude 5,9 dans le nord de Haïti, 11 morts

(.)

PORT-AU-PRINCE, 7 octobre (Reuters) - Au moins 11 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées par un séisme de magnitude 5,9 qui a frappé samedi soir les côtes nord de Haïti, ont annoncé les autorités locales en précisant que plusieurs bâtiments, dont un auditorium, s'étaient effondrés.

L'épicentre de la secousse se trouve à 20 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de la ville côtière de Port-de-Paix, a rapporté l'Institut américain de veille géologique (USGS). Il est survenu à la profondeur relativement faible de 11,7 km.

Au moins sept personnes sont mortes à Port-de-Paix, où l'on dénombre plus de 100 blessés, a déclaré le chef de la police locale, Jackson Hilaire. Quatre autres personnes ont péri dans la ville de Gros-Morne et dans ses environs, plus au sud, a rapporté le maire des lieux, Jean Renel Tide.

Il s'agit d'un des plus forts tremblements de terre ayant touché Haïti depuis celui de magnitude 7,0 qui avait frappé près de la capitale Port-au-Prince en 2010 et fait des dizaines de milliers de morts.

Le président haïtien, Jovenel Moïse, a appelé sur Twitter la population à garder son calme, les services de la protection civile ayant fait état de scènes de panique dans les villes du Nord.

Selon la protection civile, ce sont les villes de Port-de-Paix, Gros-Morne et Chansolme, mais aussi l'île de la Tortue, qui ont subi les plus gros dégâts.

Le journal Le Nouvelliste rapporte qu'une personne est morte dans l'effondrement d'un auditorium à Gros-Morne et que des détenus ont réussi à s'échapper d'une cellule d'un commissariat de police qui a subi des dégâts.

La secousse a été ressentie jusque dans la capitale, Port-au-Prince, mais elle n'y aurait, d'après les premières informations, pas causé de dégâts importants. (Dave Graham, Joseph Guyler Delva; Jean Terzian et Eric Faye pour le service français)