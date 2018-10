Séisme de magnitude 6,0 près de l'île indonésienne de Bali

NUSA DUA, Indonésie, 11 octobre (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,0 a frappé jeudi l'île indonésienne de Bali, a rapporté l'Institut américain de veille géologique (USGS), provoquant un bref mouvement de panique parmi les habitants alors qu'un tremblement de terre avait frappé l'île voisine de Lombok le 5 août dernier et fait plus de 430 morts.

Un autre séisme, le 28 septembre, aux Célèbes, a causé plus de 2.000 morts et plus de 10.000 blessés selon le bilan officiel provisoire annoncé mardi.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 40 km au nord-est de Sumberanyar, a précisé l'USGS.

Aucune alerte au tsunami n'a été lancée et on ne rapportait pour l'heure aucune victime ni dégâts. (Ed Davies et Sultan Anshorin; Jean Terzian pour le service français)