Séisme de magnitude 6,5 dans le sud des Philippines, cinq morts

MANILLE, 31 octobre (Reuters) - Un séisme de magnitude 6,5 a frappé jeudi le sud des Philippines, tuant au moins cinq personnes et provoquant la chute de bâtiments et maisons déjà endommagés par deux précédents tremblements de terre plus tôt ce mois-ci.

Un membre des services sociaux a déclaré que cinq personnes étaient décédées dans la province du Nord Cotabato.

Le séisme a été enregistré à 33 km au nord-est de la ville de Tulunan, dans la province de Cotabato.

Dans la ville voisine de Kidapawan, un hôtel de six étages s'est effondré mais n'était alors pas occupé, a déclaré le maire Joseph Evangelista à la radio DZMM. (Karen Lema et Neil Jerome Morales; Jean Terzian pour le service français)