Séisme de magnitude 6,9 en Indonésie, au moins 91 morts

par Kanupriya Kapoor

MATARAM, Indonésie, 6 août (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 6,9 a frappé dimanche en début de soirée l'île indonésienne de Lombok, faisant au moins 91 morts et plus de 200 blessés, selon le bilan provisoire annoncé par l'Agence de prévention des catastrophes, et entraînant l'exode de nombreux touristes.

Le nombre de victimes devrait encore s'accroître, a déclaré lundi un porte-parole de l'Agence de prévention des catastrophes, alors que la collecte des informations et les opérations de secours se poursuivaient.

Des milliers de bâtiments se sont effondrés ou été gravement endommagés, a dit Sutopo Purwo Nugroho lors d'une conférence de presse.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km de profondeur sur les côtes nord de Lombok.

Plus de 120 répliques ont secoué Lombok après le séisme, qui a aussi été ressenti sur l'île voisine de Bali.

Sutopo Purwo Nugroho a précisé que la plupart des victimes se trouvaient dans la partie Nord de l'île de Lombok et que deux personnes avaient été tuées à Bali. Aucune des victimes n'est étrangère, a-t-il ajouté.

Au moins 209 personnes ont été blessées.

Lombok, qui abrite le Mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie, avait déjà été touchée le 29 juillet dernier par un séisme de magnitude 6,4 qui a fait 14 morts et 162 blessés.

Des coupures de courant et des réseaux de communication ont affecté la plupart de l'île.

L'armée a annoncé qu'elle allait envoyer des moyens de soutien logistique ainsi que de l'aide humanitaire et du matériel.

"HURLEMENTS"

Le tremblement de terre a semé la panique parmi les touristes et les populations locales, et des milliers de personnes ont dû être évacuées vers des abris en plein air.

A Bali, des secousses ont été ressenties pendant quelques secondes. Les habitants et les touristes, pris de panique, ont quitté leur logement ou les hôtels et restaurants où ils se trouvaient.

De longues files d'attente étaient constatées lundi à l'aéroport de Mataram, principale ville de l'île de Lombok, où les touristes cherchaient à quitter l'île.

Environ 1.000 touristes étrangers et indonésiens ont été évacués par bateaux des trois îles voisines de Gili, a annoncé sur Twitter le porte-parole de l'Agence de prévention des catastrophes.

"J'étais sur le toit de mon hôtel et le bâtiment a commencé à vaciller très fort", a déclaré Gino Poggiali, un touriste français de 43 ans, présent à l'aéroport de Lombok avec sa femme et ses deux enfants. "J'avais l'impression qu'il bougeait de deux mètres d'un côté, puis de l'autre. Je ne pouvais plus tenir debout."

Cette famille a pris la décision de quitter l'Indonésie, quand d'autres touristes ont choisi de se rendre sur d'autres îles du pays.

La compagnie aérienne Garuda Indonesia a annoncé qu'elle allait programmer des vols supplémentaires au départ de Lombok.

Le ministre singapourien de l'Intérieur qui se trouvait dans un hôtel de Mataram, sur la côte occidentale de Lombok, a témoigné de la violence de la secousse sur sa page Facebook. "C'était pratiquement impossible de se tenir debout. On entendait des hurlements", a écrit K. Shanmugam.

Son gouvernement a conseillé aux citoyens singapouriens présents à Lombok de quitter l'île et à ceux qui avaient prévu de s'y rendre de reporter leur voyage. (avec la contribution de Tabita Diela, Fanny Potkin, Jessica Damiana et Agustinus Beo Da Costa; Arthur Connan, Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français)