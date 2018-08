Séisme de magnitude 7 en Indonésie, au moins 32 morts

(Bilan actualisé)

DENPASAR, Indonésie, 5 août (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 7 a frappé dimanche en début de soirée les îles indonésiennes de Bali et de Lombok, faisant au moins 32 morts selon un nouveau bilan des autorités.

Le séisme a également semé la panique parmi les touristes et les populations locales. L'alerte au tsunami qui avait été déclenchée a en revanche été levée sans que la menace se soit matérialisée.

L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km de profondeur sur les côtes nord de Lombok. L'île avait déjà été touchée il y une semaine par un séisme de magnitude 6,4 qui a entraîné la mort de 14 personnes sur l'île qui abrite le Mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie.

Le directeur régional de l'Agence de prévention des catastrophes, Agung Pramuja, a déclaré à Reuters que 32 décès avaient été confirmés à ce stade, notamment dans le nord et l'ouest de l'île de Lombok.

Aucune donnée précise n'est encore disponible concernant les blessés, a-t-il ajouté.

Des coupures de courant ont affecté la plupart de l'île.

Le ministre singapourien de l'Intérieur qui se trouvait dans un hôtel de Mataram, sur la côte occidentale de Lombok, a témoigné de la violence de la secousse sur sa page Facebook. "C'était pratiquement impossible de se tenir debout. On entendait des hurlements", a écrit K. Shanmugam.

A Bali, des secousses ont été ressenties pendant quelques secondes. Les habitants et les touristes, pris de panique, ont quitté leur logement ou les hôtels et restaurants où ils se trouvaient.

Les aéroports de Lombok et de Bali fonctionnaient normalement après le séisme, a annoncé dimanche le secrétaire général de l'opérateur aéroportuaire Angkasa Pura 1, qui dirige les deux aéroports. (Nyimas Laula, Tabita Diela, Jessica Damiana et Agustinus Beo Da Costa Arthur Connan et Henri-Pierre André pour le service français)