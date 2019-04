Séisme meurtrier sur l'île de Luçon aux Philippines

(Bilan, précisions)

MANILLE, 22 avril (Reuters) - Un séisme d'une magnitude de 6,1 a frappé lundi l'île de Luçon, la plus grande de l'archipel des Philippines, faisant au moins huit morts selon les autorités qui redoutent que le bilan s'aggrave.

Plusieurs dizaines de personnes pourraient être coincées sous les décombres d'un supermarché au rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages qui s'est effondré, a indiqué Lilia Pineda, la gouverneur de la province de Pampanga, la province la plus touchée.

Les secours sont à pied d'oeuvre, avec des équipes cynophiles et des moyens d'excavation, pour tenter de les dégager.

L'épicentre du séisme, qui a frappé peu après 17h00 heure locale, était situé à 60 km au nord-ouest de la capitale, Manille, et à une profondeur de 40 km, rapporte le centre américain de veille géologique (USGS).

La secousse a été ressentie à Manille où plusieurs immeubles ont été évacués. Elle a entraîné des perturbations dans les transports aériens, ferroviaires et routiers. Des lignes électriques sont hors d'usage.

La magnitude du séisme avait été mesurée initialement à 6,3; elle a été révisée en baisse à 6,1 par l'USGS et par l'agence de sismologie des Philippines. (Martin Petty et Karen Lema Guy Kerivel et Henri-Pierre André pour le service français)