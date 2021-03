Seize départements, dont Paris, confinés pour quatre semaines, annonce Castex

(Actualisé avec nouvelles citations, contexte)

PARIS, 18 mars (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que 16 départements français, dont l'ensemble de la région parisienne, seraient confinés pendant les quatre prochaines semaines pour tenter d'endiguer une épidémie de coronavirus qu'il a présentée comme une "troisième vague".

Cette mesure, plus drastique que le confinement le week-end en vigueur depuis plusieurs semaines dans les métropoles de Nice (Alpes-Maritimes) et Dunkerque (Nord), entraînera dès vendredi à minuit la fermeture des commerces "non essentiels", mais pas celle des écoles, a précisé Jean Castex.

Les activités en extérieur resteront également autorisées à condition de présenter une attestation et dans un rayon de 10 kilomètres autour de chez soi.

Outre l'Île-de-France, où le nombre de cas a augmenté de 23% en une semaine, a dit Jean Castex, la région des Hauts-de-France et les départements des Alpes-Maritimes, de l'Eure et de la Seine-Maritime sont concernées par cette mesure.

Les déplacements entre ces territoires et les régions non confinées seront interdits, sauf motifs professionnels ou impérieux, a précisé le Premier ministre.

Dans les régions moins touchées par l'épidémie, le début du couvre-feu va être repoussé de 18h00 à 19h00 pour tenir compte du passage à l'heure d'été, a-t-il ajouté.

Le gouvernement espère que ces mesures permettront de donner un coup de frein à l'épidémie, alors que le pays a enregistré mercredi et jeudi respectivement 38.501 et 34.998 nouveaux cas d'infection au coronavirus, un niveau qu'elle n'avait plus connu depuis le deuxième confinement en novembre dernier.

Le nombre de patients hospitalisés en réanimation s'élevait jeudi à 4.246, proche là aussi de son niveau de l'automne, sous l'effet notamment du variant britannique désormais majoritaire en France, plus contagieux et provoquant des cas plus graves. Dans les hôpitaux de la région parisienne, le pic de la deuxième vague est même déjà dépassé.

Le président Emmanuel Macron, qui a fait le pari d'éviter un nouveau confinement national en attendant que la campagne de vaccination permette d'alléger la pression sur les hôpitaux, avait reconnu lundi que le statu quo n'était plus tenable, et multiplié ces derniers jours les consultations avec médecins, scientifiques et maires pour prendre des mesures qu'il voulait "pragmatiques, territorialisées". (Nicolas Delame, Bertrand Boucey, Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)