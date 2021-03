Seize exportateurs bioalimentaires à l'assaut des marchés internationaux

SAINTE-JULIE, Québec, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada et ses partenaires, la Banque Nationale, FAC et le Fonds de solidarité FTQ, sont heureux d’annoncer la sélection de 16 entreprises exportatrices québécoises dans le cadre de ZENITH, son nouveau programme d’accompagnement personnalisé et de diversification des exportations bioalimentaires.



Rendu possible grâce à la participation financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du MAPAQ, dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, ce programme se veut une nouvelle approche terrain d’internationalisation conçue sur mesure pour les entreprises participantes.

Solution clé en main basée sur une démarche d’analyse précise combinée à une méthodologie éprouvée, le programme ZENITH se découpe en quatre phases et permet de valider le potentiel d’une entreprise sur un marché, tout en la supportant dans l’ajustement de sa stratégie de développement commerciale. Ce programme innovant permet le développement des membres du Groupe Export à l’international malgré la pandémie qui réduit les possibilités de rencontres et de développement à l’étranger.

C’est ainsi que 16 entreprises agroalimentaires québécoises deviendront les premiers participants aux cohortes du programme ZENITH et seront accompagnées dans leur processus par la firme Altios International. Certaines entreprises participeront à plus d’une cohorte, portant à 19 le nombre de projets de développement de marchés qui verront le jour.

Le comité de sélection du programme ZENITH, composé de Christian Ostiguy, vice-président délégué, Secteur Entreprises et Agro-Industrie à la Banque Nationale, Louis Turcotte, directeur supérieur, Financement corporatif et commercial à FAC, Benoit Tétrault, directeur des investissements, Agroalimentaire et santé au Fonds de solidarité FTQ, Isabelle Combe, directrice Pays / Canada chez Altios et Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export, a procédé à une analyse exhaustive des candidatures reçues. Leur expérience et leur connaissance fine de l’industrie leur ont permis d’analyser les candidatures en fonction des retombées possibles pour les entreprises sur les divers marchés visés.

Trois marchés d’intérêt ciblés par les entreprises

Pour la première année du programme, trois marchés particulièrement prometteurs ont été identifiés, soit les États-Unis, la France et la Chine. Les entreprises sélectionnées formeront donc les trois cohortes qui seront accompagnées dans le cadre du programme. Les entreprises retenues par le comité de sélection proposent des produits qui ont tout le potentiel pour attirer les acheteurs de leur marché d’intérêt respectif.

Pour la cohorte des États-Unis, ZENITH attaquera le marché américain avec des entreprises qui offrent des produits qui se démarquent pour ce marché et qui sauront sans aucun doute tirer profit du libre-échange entre les deux pays. Plusieurs produits ou procédés innovants ont attiré l’attention du comité de sélection et les entreprises ont démontré une capacité d’adaptation qui a convaincu le comité de leur potentiel sur ce marché des plus naturels pour les exportateurs québécois.

Dans la cohorte France, les entreprises aspirent à tirer profit de la proximité culturelle entre le Québec et la France pour s’attaquer au marché français. Leurs produits différenciés qui répondent aux tendances et dont la popularité ne cesse de croître leur permettront d’obtenir plusieurs ouvertures sur ce marché. Par ailleurs, l’attrait de la longue tradition québécoise ne manquera pas de charmer nos cousins français dans une alliance tout à fait naturelle, renforcée par l’AECG qui élimine les droits tarifaires sur plusieurs produits bioalimentaires.

Finalement, les entreprises sélectionnées pour la cohorte Chine proposent de leur côté des produits à fort potentiel d’attractivité auprès des acheteurs chinois. En effet, ceux-ci démontrent un grand intérêt pour les aliments québécois à valeur ajoutée. Par ailleurs, le comité de sélection a grandement apprécié l’ouverture dont on fait preuve les entreprises pour adapter leurs produits aux goûts des Chinois et aux réalités du marché lorsque cela s’avère nécessaire.

Grâce au programme ZENITH, ces entreprises auront l’occasion d’être accompagnées par des experts dans leur analyse du marché et de leur potentiel sur celui-ci. Ensemble, ils développeront leur stratégie et la mise en œuvre concrète de cette dernière lors de la recherche et la rencontre officielle de partenaires éventuels. Avec la réputation de qualité qui les précède et la différenciation de leurs produits, elles ont tous les atouts dans leur manche pour impressionner ces importants bassins de consommateurs.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Avec plus de 500 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec–Canada est la plus importante association d’exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l’Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d’activités pour faciliter l’accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l’instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l’organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d’union essentiel entre le secteur public et l’industrie, l’Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

