NAQOURA, Liban, 28 avril (Reuters) - Stéphane Séjourné a déclaré dimanche lors d'une visite au Liban qu'il allait soumettre des propositions aux dirigeants libanais pour tenter d'apaiser les tensions entre le Hezbollah et Israël et éviter une guerre.

"Aujourd’hui, si je regarde l’état de la situation, s'il n’y avait pas de guerre à Gaza, on parlerait peut-être de guerre au Sud-Liban vu l’état des frappes et des impacts dans cette zone", a dit le ministre français des Affaires étrangères après une visite auprès de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), à Naqoura.

"Je vais passer des messages et nous faisons des propositions ici à Beyrouth aux autorités politiques pour stabiliser cette zone et éviter la guerre et que chacun prennent ses responsabilités", a-t-il ajouté.

Le Hezbollah libanais et Israël se bombardent réciproquement depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza entre l'Etat hébreu et le Hamas palestinien en octobre.

Stéphane Séjourné a présenté en début d'année une proposition française prévoyant un retrait des unités d'élite du Hezbollah à 10 km de la frontière israélienne et un arrêt par Israël de ses frappes sur le Sud-Liban.

Ce plan, élaboré en concertation avec des alliés de la France, dont les Etats-Unis, n'a guère progressé mais Paris entend maintenir une dynamique et insister auprès des dirigeants libanais sur la réalité de la menace d'une opération militaire israélienne dans le sud du Liban.

Le Hezbollah affirme pour sa part qu'il ne négociera rien de concret tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza. (Reportage John Irish, version française Bertrand Boucey)