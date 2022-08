Selecta étoffe ventes et rentabilité au 2e trimestre

Zurich (awp) - L'exploitant de distributeurs automatiques de boissons et d'en-cas Selecta a amélioré son chiffre d'affaires et la profitabilité entre avril et fin juin.

Selecta a été en mesure de progresser pendant la période sous revue, "malgré un environnement économique qui est devenu de plus en plus difficile en Europe", a souligné le président Joe Plumeri, cité mercredi dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, les recettes du groupe ont accéléré de 15,6% sur un an à 298,3 millions d'euros grâce à un retour des clients dans les bureaux après les confinements liés à la pandémie de coronavirus.

La gestion des coûts et des gains de productivité ont quant à eux permis à l'entreprise basée à Kirchberg, dans le canton de Berne, d'augmenter le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) de 7,8% à 52,1 millions d'euros. La marge ajustée afférente a atteint 17,5%.

