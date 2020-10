Selecta: le responsable pour la Suisse Thomas Nussbaumer s'en va

Zurich (awp) - Le responsable des activités de Selecta en Suisse, Thomas Nussbaumer, va quitter l'entreprise au plus tard à fin janvier. L'exploitant de distributeurs automatiques a confirmé mercredi à AWP une information initialement parue sur le site de la Handelszeitung.

Après 35 ans de services, M. Nussbaumer sera remplacé par Frank Keller. Ce dernier restera toutefois employé jusqu'en mars par le traiteur britannique Compass Group.

Selecta avait déjà en mai assisté à une double rocade au faîte de ses instances dirigeantes. Le directeur général David Flochel et le président David Hamil avaient cédé leurs fauteuils à respectivement Christian Schmitz et Joe Plumeri.

Particulièrement affecté par la désertion des points de passage abritant ses automates en raison de la pandémie, Selecta a vu s'évaporer pratiquement la moitié de ses recettes entre avril et fin juin, n'engrangeant que 212,8 millions d'euros contre 403,6 millions un an plus tôt. Le déficit net a, lui, été creusé d'une trentaine de millions de francs suisses à 50,5 millions, selon le compte-rendu publié en août.

L'entreprise s'est depuis refinancée, auprès notamment de son actionnaire de référence américain KKR.

