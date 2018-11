Selecta s'empare de Früchtebox Express

Zurich (awp) - L'exploitant de distributeurs automatiques de boissons et d'encas Selecta rachète Früchtebox Express. L'opération qui sera réalisée en début d'année prochaine renforce l'entreprise bernoise dans son offre de produits frais, dont la demande est en hausse. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Früchtebox Express est une entreprise basée à Bendern, au Lichtenstein, spécialisée dans la livraison de fruits aux entreprises sur son marché local et en Suisse. La société, avec ses 25 collaborateurs, livre annuellement 60'000 boîtes de fruits, précise jeudi un communiqué.

Les produits de Früchtebox compléteront l'offre Foodie's de Selecta qui revendique quelque 28'000 points de vente en Suisse et environ 1 million de consommateurs chaque jour.

Selecta Suisse est une filiale du groupe éponyme, présent dans 16 pays européens et comptant plus de 9000 collaborateurs. Le conglomérat engrange des recettes de 1,5 milliard d'euros et appartient depuis 2015 au fonds d'investissement KKR.

lk/jh