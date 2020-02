Selectirente : La Commission présente un réexamen de la gouvernance économique de l'UE et lance un débat sur son avenir

La Commission présente aujourd'hui un réexamen de l'efficacité du cadre de surveillance économique et lance un débat public sur son avenir.

Le cadre de surveillance économique de l'UE a guidé les États membres dans la réalisation de leurs objectifs de politique économique et budgétaire. Il a aidé à resserrer la coordination des politiques économiques, à corriger les déséquilibres macroéconomiques et à réduire les déficits et l'endettement publics. Il a créé les conditions nécessaires à une croissance durable et à la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. Cependant, certaines vulnérabilités subsistent, et le cadre budgétaire est devenu de plus en plus complexe, suscitant de ce fait moins l'adhésion.

En outre, la conjoncture économique dans l'UE a considérablement changé depuis que les règles ont été instaurées.

Le début d'un nouveau cycle politique dans l'Union constitue un moment opportun pour évaluer l'efficacité de l'actuel cadre de surveillance économique et budgétaire, en particulier des réformes introduites par le «six-pack» et le «two-pack», la Commission étant d'ailleurs tenue de rendre compte de leur application.

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif pour une économie au service des personnes, a déclaré: «Nos règles budgétaires communes sont essentielles à la stabilité de nos économies comme à celle de la zone euro. En effet, il ne peut y avoir de croissance économique ni de création d'emplois sans stabilité financière. Les États membres ont également besoin de règles communes pour installer entre eux la confiance nécessaire à l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Nos règles, qui ont considérablement évolué par rapport à celles initialement adoptées, ont produit des résultats positifs. Aujourd'hui, cependant, elles sont perçues comme trop complexes et difficiles à communiquer. C'est pourquoi nous voulons une discussion ouverte sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et sur la manière de simplifier et rationaliser les règles pour les rendre encore plus efficaces.»

Paolo Gentiloni, commissaire chargé de l'économie, a ajouté: «Les politiques économiques conduites en Europe doivent répondre aux défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, et qui ne sont clairement pas les mêmes qu'il y a dix ans. La stabilité demeure un objectif essentiel, mais la nécessité de soutenir la croissance et, en particulier, de mobiliser l'énorme volume d'investissement que réclame la lutte contre le changement climatique est tout aussi pressante. Nous devons également favoriser des politiques budgétaires davantage anticycliques, compte tenu des contraintes croissantes qui s'exercent sur la BCE. Enfin, la complexité de nos règles a rendu le discours de ''Bruxelles' difficilement intelligible à nos concitoyens, et c'est quelque chose qu'aucun d'entre nous ne devrait accepter. J'attends avec impatience un débat franc sur toutes ces questions dans les mois à venir.»

Un contexte économique changeant et de nouveaux défis

Le cadre de gouvernance économique a évolué au fil des modifications qui lui ont été apportées en réponse à l'apparition de nouveaux défis économiques.

Les paquets législatifs «six-pack» et «two-pack» ont ainsi été adoptés pour corriger les vulnérabilités révélées au grand jour par la crise économique et financière. Depuis lors, le contexte économique a fondamentalement changé. L'économie européenne a connu sept années consécutives de croissance. Aucun État membre ne relève actuellement du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, c'est-à-dire ne fait l'objet d'une procédure de déficit excessif, alors qu'ils étaient 24 dans cette situation en 2011. Cependant, dans de nombreux États membres, le potentiel de croissance n'a pas retrouvé son niveau d'avant la crise, tandis que, dans certains, l'endettement public reste élevé. L'élan réformateur s'est essoufflé, et les progrès sont devenus inégaux d'un pays et d'un domaine d'action à l'autre.

Dans le même temps, comme cela est exposé dans la stratégie annuelle pour une croissance durable, l'Europe ambitionne de devenir le premier continent climatiquement neutre au monde et de tirer le meilleur parti possible des nouvelles opportunités qu'offre l'ère du numérique.

Évaluer l'efficacité du cadre européen de gouvernance économique

L'objet du réexamen était d'évaluer l'efficacité du cadre de surveillance économique au regard de trois grands objectifs:

assurer la viabilité des finances publiques et une croissance économique durable, et prévenir les déséquilibres macroéconomiques;

permettre une coordination plus étroite des politiques économiques; et

promouvoir la convergence des performances économiques des États membres.

Le réexamen conclut que le cadre de surveillance a soutenu la correction des déséquilibres macroéconomiques existants et le désendettement public, choses qui ont, à leur tour, contribué à créer les conditions d'une croissance durable, plus résiliente et moins vulnérable aux chocs économiques.

Il a également favorisé une convergence soutenue des performances économiques des États membres et une coordination plus étroite des politiques budgétaires au sein de la zone euro.

Cependant, certains États membres conservent une dette publique élevée, tandis que l'orientation budgétaire au niveau national a souvent été procyclique. En outre, la composition des finances publiques n'est pas devenue plus propice à la croissance, les gouvernements nationaux ayant régulièrement préféré augmenter les dépenses courantes plutôt que préserver l'investissement.

Une autre conclusion du réexamen est que le cadre budgétaire est devenu excessivement complexe, parce qu'il poursuit de nombreux objectifs, tout en devant tenir compte d'un large éventail de scénarios possibles. À ce degré de complexité, il a perdu en transparence et en prévisibilité, il est devenu plus difficilement communicable et moins propre à emporter l'adhésion politique.

Un débat ouvert à tous

Un degré élevé de consensus et de confiance entre tous les grands acteurs est essentiel pour l'efficacité de la surveillance économique dans l'UE. La Commission invite donc les parties prenantes, et notamment les autres institutions européennes, les autorités nationales, les partenaires sociaux et l'université, à engager un débat où donner leur avis sur la manière dont le cadre de gouvernance économique a fonctionné jusqu'à présent et sur les moyens possibles de le rendre plus efficace.

Ce débat se déroulera dans différents forums, et notamment lors de réunions, dans des ateliers et sur une plateforme de consultation en ligne.

La Commission tiendra compte des opinions exprimées et des conclusions de cette consultation lorsqu'elle bouclera ses réflexions internes sur les éventuelles prochaines étapes.

Ce processus devrait s'achever fin 2020 au plus tard.

Contexte

Les failles révélées par la crise économique et financière de 2008 et 2009 ont conduit l'UE à prendre une série de mesures pour renforcer son cadre de gouvernance et de surveillance économiques.

Les paquets législatifs «six-pack» et «two-pack» ont ainsi été adoptés pour resserrer la coordination des politiques économiques et promouvoir, au moyen d'une surveillance budgétaire renforcée au titre du pacte de stabilité et de croissance, une convergence soutenue des performances économiques.

Ils ont aussi instauré des exigences applicables aux cadres budgétaires nationaux et élargi le champ de la surveillance pour y inclure les déséquilibres macroéconomiques.

Cette surveillance macroéconomique et budgétaire revue et améliorée a été intégrée dans le Semestre européen, le cadre de coordination des politiques économiques, qui a été établi dans le même contexte.

