Sell in May c'est bien, acheter de la Tech, c'est mieux !

Après le gros coup de booste de Nvidia jeudi, la plupart des marchés financiers ont affiché un beau rebond vendredi, sans effacer, loin de là, leurs pertes hebdomadaires. A l'exception bien sûr des indices richement dotés en Tech comme le S&P500 et le Nasdaq100, qui ont inscrit une séquence hebdomadaire positive. La semaine écoulée fut donc riche en agitation et il devrait y en avoir encore pas mal dans les séances à venir en attendant la prochaine décision de la banque centrale américaine, prévue le 14 juin. Et il y en aura d'autant plus que les dernières statistiques américaines n'augurent rien de bon pour celles et ceux qui espèrent une pause dans le relèvement des taux de la Fed. On développe tout ça ce matin.