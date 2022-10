Selon Biden, la menace nucléaire de Poutine est le plus grand risque depuis la crise des missiles de Cuba.

(Refonte avec l'avertissement nucléaire du président américain)

Biden met en garde contre l'Armageddon en cas d'utilisation d'armes nucléaires

Critique publique des hauts gradés russes

L'Ukraine affirme que 534 corps de civils ont été retrouvés après le repli russe

Poutine fête son 70e anniversaire vendredi

NEW YORK/KYIV, 7 oct. (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré que la menace du président russe Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires est la plus grande menace de ce type depuis la crise des missiles de Cuba, alors que les dirigeants militaires russes sont confrontés à une rare réaction de l'opinion publique à propos de la guerre en Ukraine.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les forces ukrainiennes reprenaient rapidement de nouveaux territoires, notamment dans le sud du pays, alors que l'invasion de Poutine, qui dure depuis sept mois, s'effiloche.

M. Biden a déclaré que les États-Unis "essayaient de trouver" la porte de sortie de la guerre pour Poutine, avertissant que le dirigeant russe "ne plaisante pas lorsqu'il parle de l'utilisation potentielle d'armes nucléaires tactiques ou d'armes biologiques ou chimiques, parce que son armée est, on pourrait dire, nettement moins performante".

"Pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba, nous avons une menace directe d'utilisation d'armes nucléaires, si en fait les choses continuent sur la voie qu'elles ont empruntée", a déclaré M. Biden aux donateurs démocrates à New York jeudi.

"Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'un Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains", a-t-il ajouté.

Lors de la crise de 1962, les États-Unis, sous la présidence de John Kennedy, et l'Union soviétique, sous la direction de son chef, Nikita Khrouchtchev, ont failli utiliser des armes nucléaires en raison de la présence de missiles soviétiques à Cuba.

"Je ne pense pas qu'il existe une telle chose que la capacité à (utiliser) facilement une arme nucléaire tactique et ne pas se retrouver avec Armageddon", a déclaré M. Biden.

Poutine, qui fête son 70e anniversaire vendredi, a prévenu qu'il utiliserait tous les moyens nécessaires, y compris l'arsenal nucléaire russe, pour protester contre le territoire russe, qui, selon lui, comprend désormais quatre régions ukrainiennes qu'il a annexées.

Dans des remarques faites à l'Institut Lowy d'Australie, M. Zelenskiy a déclaré que l'OTAN devrait lancer des frappes préventives sur la Russie pour l'empêcher d'utiliser des armes nucléaires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dénoncé ces commentaires comme "un appel à déclencher une nouvelle guerre mondiale aux conséquences imprévisibles et monstrueuses", selon l'agence de presse RIA.

QU'AVEZ-VOUS FAIT ?

La Russie a annexé les régions ukrainiennes de Donestk, Luhansk, Kherson et Zaporizhzhia, représentant environ 15 % du pays, après avoir organisé ce qu'elle a appelé des votes référendaires dénoncés par Kiev et les gouvernements occidentaux comme étant illégaux et coercitifs.

Depuis la plus grande tentative d'annexion d'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, une contre-offensive ukrainienne a poussé les forces russes à battre en retraite et à reconquérir de grandes parties de la région de Kherson, dans le sud du pays.

M. Zelenskiy a déclaré dans une allocution vidéo jeudi que les forces de Kiev ont repris plus de 500 kilomètres carrés (195 miles carrés) et des dizaines de colonies de Kherson en octobre.

"Il y a également des succès dans l'est. Le jour viendra sûrement où nous ferons état de succès dans la région de Zaporizhzhia (dans le sud-est de l'Ukraine) également, dans les zones que les occupants contrôlent encore", a déclaré le président.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les récits des champs de bataille.

Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de milliers de kilomètres carrés (miles) de territoire depuis le début du mois de septembre alors que la ligne de front russe s'est effondrée, d'abord dans le nord-est, et, depuis le début de cette semaine, également dans le sud.

Dans une critique publique rare mais croissante des hauts responsables militaires russes, Kirill Stremousov, le chef adjoint de l'administration soutenue par la Russie dans la région de Kherson, a déclaré que les "généraux et les ministres" à Moscou ne comprenaient pas les problèmes sur les lignes de front.

Le ministère russe de la défense n'a pas fait de commentaire immédiat.

Le mécontentement a commencé à bouillonner même chez les commentateurs loyalistes de la télévision d'État.

"Expliquez-moi, s'il vous plaît, quelle est l'idée géniale de l'état-major maintenant ?" Vladimir Solovyov, l'un des animateurs de talk-show russes les plus en vue, a déclaré sur sa chaîne livestream.

"Pensez-vous que le temps joue en notre faveur ? Ils ont énormément augmenté leur quantité d'armes", a-t-il dit à propos des forces ukrainiennes.

"Mais qu'avez-vous fait pendant ce temps ?"

AVANCER À GRANDS PAS

Dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays, où les forces ukrainiennes ont repris une grande partie du territoire en septembre, les corps de 534 civils, dont 19 enfants, ont été retrouvés après le départ des troupes russes, a déclaré lors d'un briefing le responsable de la police Serhiy Bolvinov.

Le total comprend 447 corps trouvés à Izium. Il a également déclaré que les enquêteurs avaient trouvé des preuves de l'existence de 22 "salles de torture". Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Russie.

Jeudi, un gouverneur régional a déclaré qu'un missile avait démoli un immeuble d'habitation et tué sept personnes dans la ville de Zaporizhzhia, dans la région méridionale du même nom, que la Russie dit avoir annexée.

Eduard, un homme de 49 ans qui a survécu à l'attaque, a déclaré avoir été réveillé vers 5 heures du matin par une forte explosion. "La pièce s'est remplie de fumée et de poussière. J'ai sauté pour aller voir ce qui s'était passé", a-t-il dit.

Dans une allocution en ligne adressée au nouveau forum de coopération en matière de sécurité et d'énergie, la Communauté politique européenne, M. Zelenskiy a accusé la Russie de cibler deux fois le même endroit pour tuer les intervenants.

"À Zaporizhzhia, après le premier tir de roquette aujourd'hui, alors que les gens sont venus ramasser les décombres, la Russie a effectué un deuxième tir de roquette. Une vilenie absolue, un mal absolu".

La Russie affirme qu'elle ne vise pas délibérément les civils.