Les évaluations confidentielles d'un haut régulateur bancaire américain ont révélé que 11 des 22 grandes banques qu'il supervise ont une gestion "insuffisante" ou "faible" d'un large éventail de risques allant des cyberattaques aux bévues des employés, a rapporté Bloomberg News dimanche.

Environ un tiers des banques ont obtenu une note de 3 ou moins sur une échelle de 5 points pour leur gestion globale des risques dans les évaluations confidentielles de l'Office of the Comptroller of the Currency (Bureau du contrôleur de la monnaie), selon le rapport.

L'OCC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. L'OCC a déclaré à Bloomberg que le contrôleur intérimaire Michael Hsu a "constamment discuté de la nécessité pour les banques de se prémunir contre la complaisance et de gérer activement leurs risques afin de construire et de maintenir la confiance dans le système bancaire fédéral".

Ce rapport fait suite à une panne mondiale des systèmes informatiques qui a duré plusieurs heures et qui a affecté des services allant des compagnies aériennes aux soins de santé, en passant par le transport maritime et la finance, il y a deux jours.