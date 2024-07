Une présidence de Donald Trump pourrait être nettement baissière pour les prix du pétrole en raison d'une combinaison de facteurs, notamment les tarifs douaniers et les politiques favorables au pétrole, et en poussant l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) à libérer plus de pétrole sur le marché, a déclaré Citi dans une note de recherche jeudi.

"Trump pourrait faire reculer les politiques environnementales, bien qu'une annulation générale de la (loi sur la réduction de l'inflation) semble peu probable en raison de ses impacts positifs dans les États rouges", ont noté les analystes, faisant référence aux États à tendance républicaine.

Le principal risque haussier pour les marchés pétroliers sous une présidence Trump serait la pression sur l'Iran, ont-ils ajouté, bien que cela puisse avoir un impact limité. Si M. Trump devait adopter une campagne de "pression maximale" sur l'Iran, le marché pourrait voir un impact de 500 à 900 000 barils par jour sur les exportations de pétrole iranien.

Le président américain Joe Biden a renoncé à se représenter dimanche et a soutenu la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate du parti pour les élections de novembre, à la suite de la pression croissante exercée par ses collègues démocrates.

"Une administration Harris pourrait être similaire ou légèrement à gauche de Biden", ont déclaré les analystes de Citi.

Entre-temps, le marché reste confronté à des risques géopolitiques, cybernétiques et météorologiques.

"La saison des ouragans est loin d'être terminée. Les tensions au Moyen-Orient restent vives, avec des combats à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et au Yémen. Cependant, la pression s'est également accrue en faveur d'un cessez-le-feu, qui pourrait vraisemblablement avoir lieu cet été", a ajouté Citi. (Reportage d'Anushree Mukherjee à Bengaluru, édition de Nick Zieminski)