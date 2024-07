Selon Deloitte, les dépenses de rentrée scolaire devraient être stables ou inférieures aux États-Unis cette année, les consommateurs réduisant leurs achats de produits électroniques coûteux tels que les ordinateurs portables et les ordinateurs personnels.

Les consommateurs devraient dépenser 31,30 milliards de dollars, soit environ 586 dollars par élève, de la maternelle à la terminale, indique Deloitte, citant ses enquêtes auprès des consommateurs. Ce chiffre est à comparer aux 31,90 milliards de dollars, soit 597 dollars par élève, pour 2023, selon Deloitte.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

Les parents recherchent généralement des réductions importantes sur les chaussures de sport, les ordinateurs, les vêtements et les sacs à dos avant la nouvelle année scolaire. Walmart, Target et la société chinoise Shein ont commencé à proposer des offres pour la rentrée scolaire au cours de la première semaine de juillet, plus tôt que d'habitude, afin de devancer Amazon, qui organisera un Prime Day de deux jours les 16 et 17 juillet.

CITATION CLÉ

Les familles à revenus moyens se concentrent davantage sur la valeur et sont prêtes à acheter des marques de distributeur, a déclaré Stephen Rogers, directeur général de Deloitte Insights Consumer Industry Center.

"Comme les soldes d'été sont devenues presque le début officieux des achats pour la rentrée scolaire, les détaillants doivent avoir ces offres promotionnelles ... dans la file d'attente, prêtes à être lancées", a déclaré M. Rogers.

Les détaillants et les entreprises de produits de consommation peuvent s'attendre à une pression continue sur les volumes au cours du trimestre de la rentrée scolaire, a-t-il ajouté.

PAR LES CHIFFRES

Selon Deloitte, environ 67 % des parents interrogés sont susceptibles de renoncer à leur fidélité si la marque préférée est trop chère. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 198 parents américains d'enfants en âge scolaire.

Les acheteurs sont susceptibles de dépenser 12,60 milliards de dollars en vêtements et fournitures scolaires, soit à peu près le même montant qu'en 2023, et 8,6 milliards de dollars en produits technologiques, soit une baisse de 11 % par rapport à l'année précédente.

Les familles à revenu moyen gagnant entre 50 000 et 99 000 dollars par an devraient réduire leurs dépenses de 9 %, tandis que les familles à faible revenu gagnant moins de 50 000 dollars pourraient réduire leurs dépenses de 4 % en 2024.

Par ailleurs, les familles à revenus élevés, dont les revenus annuels dépassent 100 000 dollars, devraient voir leurs dépenses moyennes augmenter de 5 % pour atteindre 721 dollars par enfant, contre 689 dollars il y a un an, note Deloitte dans son rapport.

GRAPHIQUE