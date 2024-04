Les États-Unis doivent augmenter leurs recettes pour réduire leurs déficits budgétaires élevés, même s'ils contribuent à alimenter la croissance mondiale en stimulant la demande intérieure américaine, a déclaré samedi Gita Gopinath, premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI).

Mme Gopinath a déclaré lors d'un forum fiscal organisé dans le cadre des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale que les déficits américains devraient augmenter pendant des années et que la courbe de la dette est l'une des plus raides au monde.

"Les niveaux élevés des déficits soutiennent également la croissance et la demande aux États-Unis, ce qui a des retombées positives sur le reste du monde", a déclaré M. Gopinath. "Mais cette croissance s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt et d'un raffermissement du dollar, deux facteurs qui compliquent la situation dans le monde. (Reportage de David Lawder ; Rédaction d'Andrea Ricci)