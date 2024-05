Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les autres pays et les marchés financiers s'adaptent bien à la croissance économique et à la divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et le reste du monde, sans les turbulences des marchés émergents qui ont marqué ces divergences dans le passé.

"En ce qui concerne les économies des marchés émergents, nous n'avons pas vu le genre de troubles qui étaient plus fréquents il y a 20 ou 30 ans", a déclaré M. Powell lors d'une conférence de presse après la décision de la Fed de maintenir les taux. "Je pense que c'est en partie dû au fait que les pays émergents disposent pour la plupart de meilleurs cadres de politique monétaire et d'une plus grande crédibilité en matière d'inflation, et qu'ils s'en sortent plutôt bien cette fois-ci. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Leslie Adler)