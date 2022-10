Selon M. Daly, il est temps de commencer à parler d'un ralentissement des hausses de taux.

On s'attend à ce que la Fed augmente son taux d'intérêt de référence au jour le jour de trois quarts de point de pourcentage pour la quatrième fois consécutive lors de sa réunion des 1er et 2 novembre, alors que la banque centrale lutte contre l'inflation la plus élevée depuis 40 ans.

Le resserrement agressif de la politique a fait passer ce taux du niveau proche de zéro en mars à la fourchette actuelle de 3,00 %-3,25 %.

"Nous pourrions nous retrouver, et les marchés en ont certainement tenu compte, avec une autre augmentation de 75 points de base", a déclaré M. Daly lors d'une réunion du conseil consultatif politique du Fisher Center for Real Estate & Urban Economics de l'Université de Californie à Berkeley, à Monterey, en Californie. "Mais je recommande vraiment aux gens de ne pas prendre cela et de penser, eh bien c'est 75 pour toujours".

Les projections de la Fed publiées le mois dernier montrent que la plupart de ses décideurs pensent que le taux des fonds fédéraux devra augmenter entre 4,5 % et 5 % l'année prochaine pour commencer à ramener l'inflation vers l'objectif de 2 % de la banque centrale. Ces projections sont encore "raisonnables", a déclaré Mme Daly, ajoutant qu'elle les a épinglées sur son mur pour se rappeler où le taux finira par s'établir.

"J'entends beaucoup d'inquiétudes en ce moment, à savoir que nous allons tout simplement nous ruiner. Mais ce n'est pas du tout comme cela que nous, je pense à la politique", a déclaré Mme Daly.

Avec des taux proches du niveau neutre, où l'activité économique n'est ni contrainte ni stimulée, Daly a déclaré que la Fed se dirige vers une deuxième phase de resserrement de la politique qui devrait être "réfléchie" et "incroyablement dépendante des données."

"Nous devons nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas trop resserrer, et nous ne pouvons pas nous retirer trop vite, et dire que nous avons terminé", a déclaré Daly. Les vents contraires, notamment la guerre en Ukraine, un ralentissement économique en Europe et le resserrement continu des politiques par les banques centrales dans le monde, pourraient avoir un impact sur l'économie américaine, a-t-elle ajouté, et en fin de compte sur le niveau des taux américains.

Alors que l'inflation, selon la mesure préférée de la Fed, est plus de trois fois supérieure à l'objectif de 2 % et que le marché du travail reste solide, Mme Daly a déclaré qu'"il est vraiment difficile de se retirer en ce moment... Nous n'en sommes pas encore là".

Mais, a-t-elle ajouté, "le moment est venu de commencer à parler de se retirer. Le moment est venu de commencer à planifier ce retrait."