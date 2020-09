Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le second semestre sera placé sous le signe d'un nouveau " taper tantrum ", quelles perspectives pour les marchés obligataires ? Jim Leaviss, CIO de l’équipe de gestion obligataire chez M&G Investments et gérant du M&G (Lux) Global Macro Bond Fund rappelle que le premier " Taper Tantrum " de 2013 faisait référence à la diminution progressive de la taille du bilan de la Fed et s'était traduit par une hausse des rendements des emprunts d'État après l'annonce par Ben Bernanke d'une réduction graduelle de son programme d'assouplissement quantitatif (QE).Pour le CIO, ce second " Taper Tantrum " sera probablement lié à la fin des dispositifs de chômage partiel dans les pays développés.En effet explique-t-il, la plupart des pays s'ouvrent à nouveau afin de limiter les dommages économiques, en particulier dans l'hémisphère nord où les gouvernements souhaitent tirer parti du rebond d'activité estival. La plupart des économies développées devraient donc renouer avec une certaine forme de normalité.Cependant poursuit Jim Leaviss, en dépit du récent rebond de l'emploi aux Etats-Unis, le chômage demeure exceptionnellement élevé.Les niveaux d'endettement public ont explosé depuis mars sous l'effet de l'effondrement des recettes fiscales et de l'envolée des dépenses de chômage. Les déficits sont passés bien au-dessus de 10 % dans la plupart des économies développées, tandis que les ratios dette/PIB ont généralement atteint ou dépassé les 100%.La plupart des gouvernements veulent toutefois commencer à réduire graduellement les mesures d'aide d'ici la fin de l'année.Jim Leaviss s'interroge. Combien de salariés au chômage partiel dans le monde ne se rendent pas compte qu'ils sont, en réalité, au chômage ? Et que va-t-il se passer selon vous lorsque ces mesures de relance commenceront à être progressivement réduites ?Pour le CIO, en plus de l'impact durable du Covid-19 sur les voyages et le commerce international, la nervosité liée à la distanciation sociale, il semble clairement difficile de concilier une reprise en " V " avec l'environnement actuel. Et ce en dépit de la faiblesse des taux d'intérêt et de la persistance de certaines mesures de relance budgétaire.