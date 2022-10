Selon M. Harker, l'inflation élevée appelle d'autres hausses de taux.

Compte tenu de la situation actuelle de l'inflation, "la Fed essaie activement de ralentir l'économie" et "nous allons continuer à augmenter les taux pendant un certain temps", a déclaré M. Harker dans le texte d'un discours. Par rapport à l'objectif actuel du taux des fonds fédéraux qui se situe entre 3 % et 3,25 %, "étant donné notre manque franchement décevant de progrès dans la réduction de l'inflation, je m'attends à ce que nous soyons bien au-dessus de 4 % d'ici la fin de l'année", a déclaré M. Harker.

Mais le moment approche où la banque centrale sera en mesure de prendre du recul et de voir comment l'impact de son cycle de hausse des taux affecte l'économie, a déclaré le fonctionnaire. "Dans le courant de l'année prochaine, nous allons cesser de relever les taux", a déclaré M. Harker, ajoutant "à ce moment-là, je pense que nous devrions nous maintenir à un taux restrictif pendant un certain temps pour laisser la politique monétaire faire son travail."

M. Harker n'est pas un membre votant du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux cette année, mais il aura un droit de vote l'année prochaine. La Fed a relevé son taux cible à court terme de manière agressive cette année afin de réduire les pressions sur les prix, et on s'attend largement à ce qu'elle augmente à nouveau le coût des emprunts à court terme lors de sa réunion de début novembre, très probablement d'un autre grand 0,75 point de pourcentage.

Les responsables de la Fed ont prévu un point d'arrêt d'environ 4,6 % pour les hausses de taux d'ici l'année prochaine, mais certains responsables politiques et prévisionnistes externes pensent qu'un taux plus élevé sera nécessaire étant donné la persistance de l'inflation.

M. Harker a prévenu dans son discours que si l'inflation a augmenté très rapidement, sa baisse prendra du temps, ce qui crée une incertitude pour la politique monétaire.

Il a noté que si l'inflation ne se calme pas, "nous pouvons resserrer davantage, en fonction des données" l'année prochaine. Il a déclaré qu'en tant que décideur politique, "ce que nous devons vraiment voir, c'est une baisse soutenue d'un certain nombre d'indicateurs d'inflation avant de laisser tomber le resserrement de la politique monétaire."

M. Harker a déclaré dans ses remarques que ses perspectives économiques ne semblent pas impliquer une récession. La croissance ralentira cette année en raison de l'inflation élevée et du resserrement des conditions financières, avec une activité stable pour 2022 et une hausse de 1,5 % du produit intérieur brut en 2023.

Le taux de chômage, qui est actuellement de 3,5 %, augmentera probablement d'un point de pourcentage complet d'ici l'année prochaine, puis tombera à 4 % en 2023, a déclaré le responsable. Cela signifie que "les marchés du travail resteront assez sains" alors que la Fed s'efforce de réduire l'inflation, a déclaré M. Harker.

Par rapport à l'augmentation actuelle de 6,2 % d'une année sur l'autre de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle d'août - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - M. Harker prévoit une inflation de 6 % cette année, d'environ 4 % l'année prochaine et de 2,5 % en 2024.