Selon M. Harker, la pénurie de logements est un facteur clé de l'inflation.

"Depuis la Grande Récession, les États-Unis n'ont pas construit suffisamment de logements pour maintenir une croissance des prix relativement modeste", a déclaré M. Harker dans un essai publié sur le site Web de la banque. Cette pénurie de logements "est l'un des principaux moteurs de l'inflation beaucoup trop élevée qui sévit dans notre pays."

M. Harker a déclaré que "l'inflation est beaucoup trop élevée pour la plupart des biens et services de notre économie", et a ajouté que la Fed "s'efforce de stabiliser l'inflation et d'asseoir l'économie sur des bases plus solides à long terme."

M. Harker n'est pas actuellement un membre votant du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux.