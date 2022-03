Selon M. Harker, les hausses de taux d'intérêt seront "délibérées et méthodiques".

L'inflation est "bien plus élevée que ce qui nous convient", a déclaré M. Harker dans des commentaires préparés pour être présentés au Center for Financial Stability à New York. "Je m'attends à une série de hausses délibérées et méthodiques à mesure que l'année se poursuit", dans le but de réduire l'inflation au cours des deux prochaines années du niveau actuel de 6 % à l'objectif de 2 % de la Fed.

La Fed a approuvé une hausse d'un quart de point de pourcentage de son taux d'intérêt de référence au jour le jour le 16 mars, les décideurs prévoyant qu'ils approuveraient de nouvelles augmentations des coûts d'emprunt lors des six réunions restantes de la banque centrale cette année.

Depuis lors, des responsables, dont le président de la Fed, Jerome Powell, ont indiqué qu'ils pourraient appuyer encore plus fort sur l'économie avec quelques hausses d'un demi-point de pourcentage, peut-être dès la réunion de politique générale des 3 et 4 mai.

Dans ses remarques préparées, M. Harker n'a pas dit explicitement s'il pense que ces augmentations plus importantes seront appropriées, ni à quel niveau le taux directeur de la Fed devrait être relevé d'ici la fin de l'année.

Il a déclaré que certains des problèmes à l'origine de l'inflation élevée pourraient avoir commencé à s'atténuer d'eux-mêmes, un développement potentiellement bienvenu pour la Fed qui plaiderait contre une poussée rapide des taux.

"Il y a certains signes dans les données, et dans ce que nous entendons de nos contacts, que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement s'atténuent enfin", a déclaré M. Harker.

La guerre en Ukraine et les nouvelles restrictions liées au coronavirus en Chine ont augmenté le risque de troubles prolongés de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'essentiel des commentaires de M. Harker a été consacré à un examen de l'évolution de la pandémie de COVID-19 sur les marchés du logement et de l'argent.