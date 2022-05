Selon M. Kashkari, les progrès de la chaîne d'approvisionnement sont essentiels pour éviter la récession.

"Nous savons que nous devons ramener l'inflation à 2 %. Si le marché de l'emploi s'adoucit un peu, ce n'est pas un grand compromis", a déclaré M. Kashkari lors d'un événement à l'Université du Minnesota à Minneapolis.

"Le défi sera de savoir si les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ne nous aident pas, s'ils ne se résorbent pas un peu d'eux-mêmes... et si nous devons utiliser une politique monétaire agressive pour faire baisser l'inflation, alors cela pourrait conduire à un taux de chômage plus élevé, ce qui pourrait conduire à une récession", a-t-il ajouté.

La banque centrale américaine a augmenté les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage plus tôt cette semaine, la plus grande hausse en 22 ans, et le président de la Fed, Jerome Powell, a signalé que les décideurs sont prêts à approuver des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage lors des prochaines réunions politiques en juin et juillet, alors que la Fed intensifie sa lutte pour réduire l'inflation élevée.

Plus tôt vendredi, dans un post sur Medium, Kashkari a averti que la guerre en Ukraine et les blocages de COVID en Chine retarderont probablement toute normalisation des chaînes d'approvisionnement.

M. Kashkari a également répété qu'il considère que le taux neutre, c'est-à-dire le niveau des coûts d'emprunt qui ne stimule ni ne freine la croissance économique, se situe à 2 %, mais il a noté qu'il existe un large éventail d'estimations - en gros entre 2 % et 3 % - parmi ses collègues décideurs.

"Le consensus général est que nous devons au moins atteindre le niveau neutre et probablement le dépasser modérément au cours de cette année et au début de l'année prochaine, mais là encore, les estimations sur ce que représente le niveau neutre sont très diverses", a déclaré M. Kashkari.

Quant à savoir dans quelle mesure la Fed devra dépasser le niveau neutre, le chef de la Fed de Minneapolis a déclaré que "beaucoup d'entre nous attendent simplement de voir comment l'économie évolue."