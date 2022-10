Selon M. Lane de la BCE, les hausses de taux pourraient frapper plus fort que le remboursement des obligations.

Luttant contre une inflation record, la BCE a augmenté ses taux lors de ses deux dernières réunions, a promis d'autres hausses dans les mois à venir et a entamé une discussion sur la réduction de son bilan.

Cela se ferait probablement en ne remplaçant pas certaines des cinq mille milliards d'euros (4,85 mille milliards de dollars) d'obligations que la BCE a achetées au cours de la dernière décennie lorsqu'elles arrivent à échéance, afin d'éponger les liquidités du système bancaire et de faire augmenter les coûts d'emprunt.

Mais M. Lane a déclaré qu'une telle mesure aurait probablement un impact plus faible que lorsque ces achats ont été annoncés comme l'élément clé de la stratégie de la BCE pour augmenter l'inflation qui était alors trop faible.

"Une conclusion provisoire concernant l'impact des actions de bilan sur les conditions financières dans une phase de normalisation est que le canal de signalisation sera plus faible pour un ajustement donné de la taille et de la composition de notre bilan", a déclaré M. Lane.

En revanche, il a déclaré que les hausses de taux auraient un effet plus important à mesure que les marchés se réajustent à un monde où les coûts d'emprunt ne sont plus ultra-bas ou la volatilité supprimée.

"Les effets de signal émanant d'un ajustement donné des taux pourraient bien être plus importants que ce que l'on estime avoir été le cas avant la crise financière."

La BCE a augmenté son taux de dépôt de -0,50 % à 0,75 % en moins de deux mois et les marchés s'attendent à ce qu'elle continue à les augmenter pendant la majeure partie de l'année prochaine - suivant ainsi les traces de la Réserve fédérale américaine.

La série de hausses de taux dans le monde entier a ébranlé les marchés financiers, causant des problèmes à certains pays plus pauvres et même à certains fonds de pension et à une banque dans les économies plus riches.

M. Lane a déclaré que la BCE surveillerait de près "le risque d'un retour en arrière des primes de terme et la réévaluation soudaine des anticipations de taux... du point de vue du fonctionnement du marché et de la stabilité financière au sens large."

(1 $ = 1,0303 euros)