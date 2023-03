Les banques centrales ont plus de mal à contrôler l'inflation que dans un passé récent, et auront besoin de bien comprendre les décisions des entreprises en matière de prix pour y parvenir, a déclaré Catherine Mann, responsable de la politique de la Banque d'Angleterre, jeudi.

M. Mann, qui s'exprimait lors d'une manifestation organisée à Washington par l'Institut Peterson d'économie internationale, a déclaré que la "grande modération" de l'inflation semblait avoir pris fin.

Au contraire, la volatilité des taux de change et de l'inflation elle-même s'est considérablement accrue. Elle a également constaté une plus grande variabilité des prix entre les différents types de biens et de services, en fonction de l'exposition des entreprises aux diverses pressions exercées sur les coûts.

"Il se pourrait bien que nous entrions dans un régime très différent, dans lequel les banques centrales devront travailler beaucoup plus dur", a-t-elle déclaré.

La "grande modération" - une période de faible inflation et de taux d'intérêt bas dans les économies occidentales entre la fin des années 1990 et 2020 - a été attribuée à une série de facteurs, dont l'indépendance des banques centrales et les importations bon marché en provenance de Chine.

Selon M. Mann, l'un des principaux avantages d'un objectif d'inflation fixé par une banque centrale est d'obliger les responsables politiques à expliquer clairement les causes de l'inflation.

Les banques centrales qui peuvent le mieux expliquer la récente flambée de l'inflation sont les plus susceptibles de pouvoir la contrôler, a-t-elle ajouté.

"Ce n'est pas qui a le meilleur objectif (d'inflation), mais qui l'explique le mieux qui déterminera dans quelle mesure nous pourrons revenir à nos objectifs", a déclaré Mme Mann.

"Je pense qu'il sera difficile d'y parvenir, plus difficile que ces 20 dernières années", a-t-elle ajouté.

L'examen détaillé de la manière dont les entreprises fixent leurs prix devrait être un angle d'attaque productif, selon elle.

L'année dernière, Mme Mann a voté en faveur d'un rythme de hausse des taux plus rapide que la majorité des membres du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, mais elle s'est alignée cette semaine sur le consensus en faveur d'une augmentation d'un quart de point pour atteindre 4,25 %.