Selon M. Novogratz, le secteur des cryptomonnaies a besoin d'une réglementation plus stricte pour se développer.

"Nous avons besoin d'une certaine réglementation", a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée par Piper Sandler. "C'est une opinion impopulaire dans les cercles crypto, mais si vous voulez que les institutions se joignent à la révolution, vous avez besoin d'une certaine réglementation."

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, a bondi à près de 65 000 dollars en avril, mais a depuis perdu environ la moitié de sa valeur.

Le président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, Gary Gensler, qui a donné un cours sur la blockchain - la technologie qui sous-tend le bitcoin - au Massachusetts Institute of Technology, a déclaré qu'il souhaitait voir davantage de réglementation autour des échanges de crypto-monnaies.

Plus les crypto-monnaies seront claires, mieux ce sera, a déclaré M. Novogratz, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs chez Fortress Investment Group et partenaire de Goldman Sachs.

"Nous avons beaucoup de banques non bancaires dans l'espace que si j'étais à la tête de la SEC, je réglementerais", a-t-il déclaré. "Elles acceptent des dépôts, elles ont un énorme effet de levier, elles ont un décalage entre l'actif et le passif".

Il a également déclaré qu'il aimerait voir l'approbation d'un fonds négocié en bourse en bitcoin, et que la SEC crée un "bac à sable réglementaire" - un terrain d'essai pour les modèles commerciaux non protégés par la réglementation actuelle - où les petites entreprises pourraient expérimenter des offres initiales de pièces de monnaie, ou des collectes de fonds.

La SEC a adopté la position selon laquelle les offres initiales de pièces de monnaie sont des offres de titres et sont donc soumises aux règles d'offre de l'agence, qui exigent que les entreprises déposent des documents d'enregistrement et de divulgation.

"Ils réglementent par le biais de litiges", a déclaré M. Novogratz à propos de la SEC, "et ce n'est pas une bonne façon de réglementer, donc mon argumentaire serait la clarté, la clarté, la clarté".