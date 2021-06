Selon M. Quarles, les propositions relatives à la monnaie numérique de la Fed doivent franchir une étape importante.

Le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale ne sera probablement pas menacé par une monnaie numérique de banque centrale étrangère (CBDC) et toute proposition visant à créer un dollar numérique émis par la Réserve fédérale doit faire l'objet d'un examen minutieux, a déclaré lundi Randal Quarles, vice-président de la Fed chargé de la supervision.

Le responsable de la Fed a déclaré que la banque centrale américaine devrait étudier les avantages et les inconvénients de la création éventuelle d'une monnaie numérique officielle, un processus que la Fed entreprend actuellement. Mais il a ajouté que toute proposition visant à créer une monnaie numérique de la banque centrale américaine, ou CBDC, doit franchir une "barre élevée".

"Avant de nous laisser emporter par la nouveauté, je pense que nous devons soumettre les promesses d'une CBDC à une analyse critique minutieuse", a déclaré Quarles dans des remarques préparées pour la convention annuelle de l'Utah Bankers Association. "Je devrai notamment être convaincu que les avantages potentiels du développement d'une CBDC de la Réserve fédérale l'emportent sur les risques potentiels."

Quarles a déclaré que le dollar américain est déjà "hautement numérisé" et a exprimé son scepticisme quant au fait qu'une CBDC contribuerait à améliorer l'inclusion financière ou à réduire les coûts financiers. Certaines de ces questions peuvent être mieux traitées avec d'autres solutions, comme un accès plus large à des comptes bancaires à faible coût.

Une CBDC émise par la Fed pourrait également entraver l'innovation financière dans le secteur privé et constituer une menace pour le système bancaire, qui s'appuie sur les dépôts pour émettre des prêts, a-t-il ajouté.

La Fed publiera cet été un document de travail sur les avantages et les coûts d'une CBDC et la branche régionale de Boston de la Fed effectue des recherches avec le Massachusetts Institute of Technology sur la technologie qui pourrait être utilisée pour une monnaie numérique. (Reportage de Jonnelle Marte ; édition de Paul Simao)