Selon M. Rehn de la BCE, l'Italie pourrait être confrontée à une période particulièrement difficile.

"L'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), Mario Draghi, a apporté une stabilité, une persévérance et une fermeté bien nécessaires au processus décisionnel italien", a déclaré M. Rehn, un jour après que le président italien a rejeté la démission du premier ministre Draghi.

"Il se peut que nous assistions à une période très difficile en Italie", a ajouté M. Rehn.

Il a également déclaré qu'il était "clair" que le mandat de la BCE est la stabilité des prix "et nous agissons en conséquence et soulignons que chaque État de l'euro est responsable de sa propre économie et de sa politique économique".

M. Rehn estime que la BCE est susceptible de relever ses taux d'intérêt de 25 points de base la semaine prochaine et de 50 points de base en septembre.