Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a déclaré vendredi que l'évolution incertaine des conditions financières sera un élément clé de sa réflexion sur la suite de la politique de taux d'intérêt de la banque centrale.

"Les perspectives économiques sont incertaines et nos décisions politiques seront guidées par les données et la réalisation de nos mandats de maximisation de l'emploi et de stabilité des prix", a déclaré M. Williams dans le texte d'un discours. "Je suis convaincu que nos actions ramèneront l'inflation à notre objectif à long terme de 2 %", a-t-il ajouté.

Toutefois, M. Williams, qui est également vice-président du Comité fédéral de l'open market, chargé de fixer les taux d'intérêt, s'est abstenu de dire ce qu'il pensait de l'avenir de la politique monétaire dans le sillage des turbulences financières liées à une série de faillites bancaires.

Lorsque la Fed s'est réunie la semaine dernière et a relevé son taux cible au jour le jour, elle a noté que le resserrement des conditions financières pèserait probablement sur la croissance. Certains membres de la banque centrale ont laissé entendre que cette retenue pourrait atténuer la pression exercée sur la Fed pour qu'elle relève ses taux au-delà de la fourchette actuelle de 4,75 % à 5 %.

Dans sa réflexion sur la politique monétaire, "je m'attacherai particulièrement à évaluer l'évolution des conditions de crédit et leurs effets sur les perspectives de croissance, d'emploi et d'inflation", a déclaré M. Williams dans son discours.

Le président de la Fed de New York s'exprimait vendredi pour la première fois depuis la réunion du FOMC la semaine dernière. Lors de cette réunion, les responsables ont prévu une nouvelle augmentation pour cette année, puis une politique stable pour le reste de l'année.

Dans ses remarques, M. Williams a exposé les difficultés à court terme pour l'économie, car la Fed utilise sa politique pour ralentir l'inflation.

Le fonctionnaire a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation baisse à 3,25 % cette année. Plus tôt dans la journée de vendredi, le gouvernement a indiqué que le niveau global de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle avait légèrement baissé pour atteindre une progression de 5 % en glissement annuel en février. M. Williams a déclaré qu'il prévoyait d'atteindre l'objectif de 2 % au cours des deux prochaines années.

En attendant, il prévoit une croissance modeste du produit intérieur brut américain cette année, puis une accélération en 2024, le taux de chômage, actuellement de 3,6 %, devant passer à environ 4,5 % au cours de l'année à venir.

M. Williams, qui devait répondre aux questions du public, n'a pas commenté l'augmentation des prêts d'urgence de la Fed auxquels les banques ont eu recours ces dernières semaines, et qui sont restés très stables mercredi.