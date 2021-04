Selon MicroStrategy, les administrateurs non salariés recevront des honoraires en bitcoins

Les actions de la plus grande société d'intelligence économique cotée en bourse au monde étaient en hausse de près de 4 % à 738 $ dans les échanges de pré-marché.

Le bitcoin, la crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde, a dépassé les 60 000 dollars pour approcher des records ce week-end, sortant d'une fourchette étroite de deux semaines et propulsé par des discussions sur la limitation des nouveaux approvisionnements face aux preuves d'une adoption plus large.

MicroStrategy a déclaré que les jetons de présence seront convertis du dollar américain en bitcoin par un processeur de paiement au moment du paiement

L'entreprise a passé l'année dernière à accumuler régulièrement des bitcoins après avoir réalisé son premier investissement en août, alors que la valeur de la crypto-monnaie montait en flèche. Elle a depuis effectué de multiples achats de la monnaie numérique.