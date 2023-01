Selon Mme Georgieva du FMI, les États-Unis pourraient éviter la récession en 2023

Mme Georgieva a déclaré aux journalistes que les marchés du travail américains restaient résilients et que la demande des consommateurs restait forte malgré les augmentations des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Elle a déclaré qu'il y a eu une réorientation saine des achats excessifs de biens, qui avaient fait pression sur les prix, vers la demande de services, et qu'il y avait des sources de croissance plus diversifiées dans l'économie.

"Cela donne une certaine argumentation d'une attente que les États-Unis éviteraient de tomber en récession", a déclaré Mme Georgieva lors de son premier point de presse de 2023. "Et en fait, je dirais que même si elle est en récession en termes techniques, ce sera une récession très légère".

Elle a noté que la détermination des récessions fait normalement l'objet d'un débat intense, mais elle a dit qu'elle penchait pour un scénario d'atterrissage en douceur pour les États-Unis.

En octobre, le FMI a prévu une croissance du PIB américain de 1,0 % pour 2023, une projection qu'il mettra à jour ce mois-ci. Mardi, la Banque mondiale a prévu une croissance américaine de 0,5 % pour 2023.