Selon Mme Mester, les données sur l'inflation confirment les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux.

Le rapport gouvernemental sur l'inflation "est une autre indication que l'impulsion de l'inflation et des pressions sur les prix est toujours présente. Il faudra davantage d'efforts de la part de la Fed pour amener l'inflation sur cette trajectoire descendante durable vers 2 %", a déclaré Mester dans une interview accordée à Reuters en marge d'une conférence organisée à New York par la Booth School of Business de l'Université de Chicago.

Mester s'est exprimée à la suite de la publication de données gouvernementales sur les revenus, les dépenses et les pressions sur les prix. Dans le cadre de ce rapport, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle de janvier a augmenté de 5,4 % par rapport au même mois de l'année précédente, soit une hausse plus importante que celle de 5,3 % enregistrée en décembre. Les prix hors alimentation et énergie ont également augmenté à un rythme plus élevé qu'en décembre.

Le rapport a remis en question le récit de beaucoup de personnes à Wall street et approuvé par certains membres de la Fed, selon lequel les pressions sur les prix prenaient enfin un tournant et l'inflation revenait plus rapidement vers l'objectif après avoir atteint des sommets sur plusieurs décennies. Le rapport a relancé le débat sur la question de savoir si la Fed, après avoir ralenti le rythme des hausses de taux lors de sa dernière réunion, pourrait à nouveau devoir procéder à des augmentations de taux plus importantes, ou relever davantage les taux au fil du temps, pour maîtriser l'inflation.

"Nous avons juste besoin de voir tous ces prix redescendre et nous n'avons pas encore vu cela durablement", a déclaré Mme Mester.

La vétéran de la Fed a noté dans des remarques récentes qu'elle avait été en faveur d'une augmentation de 50 points de base lors de la dernière réunion de la Fed, en opposition au soutien de 25 points de base de son collègue. Mme Mester n'a pas le droit de vote lors des réunions du Comité fédéral de l'open market qui fixera les taux cette année, en raison de la rotation annuelle des dirigeants régionaux de la Fed au sein de ce comité.

Dans l'interview, Mme Mester a déclaré qu'elle n'était toujours pas disposée à proposer une prévision de ce qu'elle demandera lors de la prochaine réunion.

"Je continue de penser que l'accent mis sur 50 [points de base] par rapport à 25 [points de base] lors d'une réunion ne tient pas compte de la situation générale, à savoir qu'il existe des pressions inflationnistes dans l'économie, que le niveau d'inflation est encore trop élevé et qu'il faudra davantage de politique monétaire pour faire baisser l'inflation", a déclaré Mme Mester.

Réaffirmant qu'elle s'attendait déjà à une amélioration plus lente de l'inflation par rapport à ses collègues, Mme Mester a déclaré que son point de vue sur l'économie et les perspectives n'avait guère changé depuis décembre, date à laquelle les responsables de la Fed ont proposé pour la dernière fois des prévisions officielles sur les principaux indicateurs économiques et les perspectives de taux.

Depuis que Mester a appelé à une hausse de 50 points de base, les données sur l'emploi ont été très robustes et l'inflation a été plus forte que prévu, ce qui suggère que ses arguments en faveur d'une action plus importante restent en place. Mais Mester a rétorqué qu'il y a plus de données et d'informations anecdotiques provenant des entreprises locales à prendre en compte avant de débattre de la taille de la hausse des taux lors de la prochaine réunion du FOMC, qui est prévue les 21 et 22 mars.

Mme Mester a réitéré dans l'interview qu'elle croit toujours que le taux des fonds fédéraux, qui se situe actuellement entre 4,5 et 4,75 %, doit dépasser les 5 % et y rester pour faire baisser l'inflation.