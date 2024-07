La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré samedi que la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone nécessitait 3 000 milliards de dollars de nouveaux capitaux chaque année jusqu'en 2050, soit bien plus que le financement annuel actuel, mais que combler ce fossé constituait la plus grande opportunité économique du XXIe siècle.

Mme Yellen a déclaré à Belem, la ville brésilienne de l'Amazonie, que la réalisation des objectifs d'émissions nettes nulles restait une priorité absolue pour l'administration Biden-Harris et que cela nécessiterait un leadership bien au-delà des frontières des États-Unis.

"Négliger de s'attaquer au changement climatique et à la perte de la nature et de la biodiversité n'est pas seulement une mauvaise politique environnementale, c'est aussi une mauvaise politique économique. C'est une mauvaise politique économique", a déclaré Mme Yellen dans un discours prononcé à l'issue de la réunion des dirigeants financiers du G20 qui s'est tenue jeudi et vendredi à Rio de Janeiro.

Les économies riches ont fourni et mobilisé un montant record de 116 milliards de dollars pour le financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement en 2022, dont 40 % proviennent des banques multilatérales de développement (BMD). Mme Yellen a indiqué que les banques, y compris la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement (BID), fixaient de nouveaux objectifs.

Le besoin de financement est "la plus grande opportunité économique du 21e siècle" et peut être mis à profit pour soutenir une croissance durable et plus inclusive, y compris pour les pays en manque d'investissements, a-t-elle déclaré.

Lors de son séjour à Belém, Mme Yellen a rencontré les ministres des finances des pays du bassin de l'Amazone et le président de la BID, Ilan Goldfajn. Elle a réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur de la plateforme Amazonia Forever de la banque, qui propose une approche globale du développement durable dans la région par le biais du financement, de la préparation de projets et de la collaboration.

"Nous espérons que ce programme encouragera le secteur privé à investir davantage dans la région pour soutenir la nature", a-t-elle ajouté.

Il y a près de deux ans, Mme Yellen a demandé aux banques multilatérales de développement d'élargir leur mission et leur capacité de prêt afin d'y inclure la lutte contre le changement climatique. Elle a déclaré que cela faisait désormais partie de leur ADN, mais que des investissements privés massifs étaient nécessaires, et que le Trésor, le ministère brésilien des finances et d'autres parties prenantes s'efforçaient de renforcer l'engagement du secteur privé.

Elle a ajouté que les banques devraient également catalyser de nouveaux modèles commerciaux pour mobiliser des investissements qui soutiennent la nature et la biodiversité tout en renforçant les économies et en faisant progresser les transitions climatiques.

Plus tôt dans la journée de samedi, Mme Yellen a lancé une nouvelle initiative avec les pays du bassin de l'Amazone (Brésil, Colombie, Équateur, Guyana, Pérou et Suriname) afin de lutter contre les crimes contre la nature, tels que l'exploitation forestière illégale et la récolte d'espèces sauvages et de minerais, qui menacent la biodiversité et l'écosystème de l'Amazonie. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Rod Nickel)