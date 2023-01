Selon Mme Yellen, le plafonnement du prix du pétrole russe pourrait faire économiser 6 milliards de dollars par an aux pays africains

Mme Yellen a déclaré que la fin de la guerre serait la meilleure chose à faire pour aider l'économie mondiale, mais le Trésor a estimé qu'un plafonnement des prix du pétrole brut et des produits raffinés russes sous l'égide du Groupe des Sept pour limiter les revenus de la Russie pourrait faire économiser 6 milliards de dollars par an aux 17 plus grands pays africains importateurs nets de pétrole.

S'exprimant au début d'une visite de trois pays en Afrique, Mme Yellen a déclaré que certains pays émergents économisaient encore plus en utilisant le plafonnement des prix pour négocier des remises plus importantes avec la Russie, et que le Trésor encourageait les autres à suivre cet exemple.

Les pays du G7 et l'Australie ont mis en œuvre le plafonnement des prix du pétrole le 5 décembre, interdisant l'utilisation de l'assurance maritime, du financement et d'autres services fournis par l'Occident pour les cargaisons dont le prix est supérieur à 60 dollars le baril. Un autre plafond sur les produits pétroliers raffinés russes, tels que le diesel et le fioul, doit entrer en vigueur le 5 février.

Mme Yellen a déclaré que les États-Unis travaillaient avec les dirigeants africains pour atténuer les dommages causés par la "guerre illégale et non provoquée" de la Russie en Ukraine, qui, avec le COVID-19, a ralenti la croissance et poussé des millions d'Africains dans la pauvreté et la faim.

Washington a fourni environ 13 milliards de dollars d'aide d'urgence et d'assistance alimentaire l'année dernière, et met actuellement en place un partenariat stratégique États-Unis-Afrique pour répondre aux besoins alimentaires à court terme de plus de 300 millions d'Africains, a indiqué Mme Yellen. Elle aide également à construire des systèmes plus résilients et durables pour l'avenir.

Mme Yellen est la première d'un certain nombre de hauts fonctionnaires américains qui prévoient de se rendre en Afrique cette année, y compris le président Joe Biden, car Washington cherche à approfondir les liens avec le continent et à faire contrepoids à la Chine, dont les prêts garantis ont laissé de nombreuses nations profondément endettées.

S'exprimant dans un espace de co-working qui aide les femmes et les jeunes entrepreneurs, Mme Yellen a déclaré que les investissements américains en Afrique étaient motivés par "notre partenariat mutuellement bénéfique et à long terme" dans le but de générer des retours économiques positifs.

Mme Yellen avait auparavant rencontré la ministre sénégalaise de l'économie, de la planification internationale et de la coopération, Oulimata Sarr, qui, comme Mme Yellen, est également la première femme à occuper son poste actuel.

La secrétaire américaine au Trésor rencontrera plus tard le président sénégalais Macky Sall et le ministre des Finances Mamadou Moustapha Bâ.

Mme Yellen a déclaré que les investissements américains donnaient la priorité à des normes techniques rigoureuses, qu'ils avaient des normes élevées en matière de responsabilité et de transparence et qu'ils prenaient aussi soigneusement en compte le risque pour la viabilité à long terme des dettes d'un pays.

Mme Yellen, qui a longtemps critiqué le rythme des efforts de la Chine en matière de traitement de la dette de la Zambie et d'autres pays, a déclaré qu'il était important de fournir des solutions "opportunes et complètes" pour permettre aux économies africaines de continuer à réaliser d'importants investissements publics.

"Nous pensons que la communauté internationale, y compris la Chine, doit fournir un allégement significatif de la dette pour aider les pays à retrouver leur équilibre. Un allégement de la dette en temps opportun est dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers", a-t-elle déclaré.