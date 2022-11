Selon Mme Yellen, le plafonnement du prix du pétrole russe profitera à la Chine

Mme Yellen a déclaré aux journalistes, en marge du sommet du G20 à Bali, que la Chine et les autres acheteurs de pétrole russe auront plus de poids pour négocier des prix plus bas.

"Nous voyons que le plafonnement des prix est quelque chose qui profite à la Chine, à l'Inde et à tous les acheteurs de pétrole russe", a déclaré Mme Yellen.