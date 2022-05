Selon Mme Yellen, le système financier américain fonctionne de manière "ordonnée".

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi que le système financier américain fonctionnait de manière "ordonnée" malgré le repli actuel des marchés boursiers, et que les valorisations de certains actifs restaient élevées par rapport aux valeurs historiques.

Dans un témoignage préparé pour une audience de la commission bancaire du Sénat américain mardi, Mme Yellen a déclaré que le Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) continuera de surveiller les développements liés à la guerre en Ukraine et les luttes continues contre la pandémie de coronavirus.

"Il existe un potentiel de volatilité continue et d'irrégularité de la croissance mondiale alors que les pays continuent de lutter contre la pandémie", a déclaré Mme Yellen. "L'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie a encore accru l'incertitude économique."

Les actions américaines étaient de nouveau en forte baisse lundi, l'indice général S&P 500 ayant prolongé sa plus longue série de pertes depuis la mi-2011 et touché un plus bas d'un an, la hausse des rendements du Trésor alimentant les craintes du marché d'un resserrement agressif de la politique monétaire.

Mme Yellen a déclaré que le rapport annuel du FSOC au Congrès - le sujet de l'audience de mardi - traite d'autres menaces et vulnérabilités financières émergentes potentielles que le conseil multi-régulateur continue de surveiller. Il s'agit notamment des marchés de financement de gros à court terme, des contreparties centrales, des taux de référence alternatifs, de la cybersécurité, des marchés du crédit aux entreprises et des marchés immobiliers.

Mme Yellen a déclaré que le rapport du FSOC aborde les vulnérabilités du secteur financier non bancaire et les mesures prises par le FSOC pour examiner ces risques, notamment le rétablissement d'un groupe de travail interagences sur les fonds spéculatifs.

"Les turbulences du marché en mars 2020 ont démontré que l'asymétrie des liquidités et l'utilisation de l'effet de levier par certaines institutions financières non bancaires peuvent les rendre vulnérables à des tensions financières aiguës, et ces tensions peuvent être transmises et amplifiées au système financier plus large", a-t-elle déclaré.

Mme Yellen a également déclaré que le rapport souligne le travail du FSOC pour évaluer les risques financiers liés au climat et s'assurer que les institutions financières les comprennent mieux. Le conseil a recommandé que les régulateurs renforcent leurs capacités et étendent leurs efforts pour faire face aux risques climatiques, améliorent la disponibilité des données et créent des règles de divulgation améliorées et standardisées.

Le conseil est également en train de rédiger un rapport visant à identifier les lacunes en matière de stabilité financière et de réglementation liées aux actifs numériques, aux nouveaux produits et aux technologies financières en rapport avec le décret du 9 mars du président Joe Biden appelant à une approche globale des politiques relatives aux actifs numériques, a déclaré Mme Yellen. (Reportage de David Lawder ; édition de Paul Simao)