Selon Mme Yellen, les catastrophes climatiques réduisent la capacité de production des États-Unis et sapent leurs ressources.

Mme Yellen, dans le dernier d'une série de discours économiques à saveur de campagne vantant les réalisations législatives du président démocrate Joe Biden, notamment un paquet de dépenses pour le climat et les soins de santé de 430 milliards de dollars, a déclaré que les chocs météorologiques exacerbaient les difficultés de la chaîne d'approvisionnement.

"Il s'agit de réductions brutales et à court terme de la capacité qui peuvent faire augmenter les prix. La réalité est que des chocs qui étaient impensables il y a seulement quelques décennies se présentent maintenant avec une fréquence alarmante", a déclaré Mme Yellen dans des remarques préparées chez Cypress Creek Renewables, un développeur d'énergie solaire à Durham, en Caroline du Nord.

"Le nombre annuel de catastrophes d'un milliard de dollars a été au moins multiplié par cinq au cours des cinq dernières années par rapport aux années 1980, même après ajustement de l'inflation."

Les remarques de Mme Yellen ont été faites alors que l'ouragan Ian a frappé Cuba et se dirigeait vers la côte du golfe du Mexique en Floride, menaçant la région de la baie de Tampa d'une onde de tempête potentiellement dévastatrice, accompagnée d'une pluie pouvant atteindre 60 cm.

Mme Yellen a déclaré que les chocs météorologiques persistants et fréquents augmenteront les demandes d'aide financière en cas de catastrophe, réduisant les ressources nationales, y compris celles nécessaires pour faire face au changement climatique.

"Les gouvernements des États et les collectivités locales pourraient être de plus en plus contraints de consacrer des ressources limitées à l'atténuation des catastrophes, potentiellement au détriment d'investissements dans des domaines tels que l'éducation et la formation des travailleurs", a déclaré Mme Yellen. "Et la plupart des preuves suggèrent que ces catastrophes ont des effets négatifs durables sur la croissance économique - de nombreuses économies ne parvenant pas à se rétablir complètement."

Le paquet climat et santé adopté par les démocrates prévoit un financement de 369 milliards de dollars pour l'extension et l'élargissement des crédits d'impôt pour l'énergie solaire et éolienne, ainsi que pour les véhicules électriques produits en Amérique du Nord, afin de favoriser l'augmentation des investissements dans ces technologies. Il prévoit également 50 milliards de dollars pour rendre les infrastructures plus résistantes aux événements climatiques.

Mme Yellen a déclaré qu'au cours des prochaines semaines, le Trésor organisera une série de tables rondes avec un large éventail de parties prenantes sur la manière de mettre en œuvre ces crédits d'impôt, afin de s'assurer qu'ils sont clairs pour que les avantages puissent se faire sentir rapidement.

"En somme, le changement climatique pose un risque grave pour la capacité de production de notre économie tout en ayant un impact sur sa stabilité", a déclaré Mme Yellen. "Pour faire face à ces risques, nous devons accélérer notre transition vers une économie d'énergie propre."