Selon un nouveau rapport de Moody's Ratings, les assureurs mondiaux prévoient d'investir davantage au cours des prochaines années sur le marché croissant mais opaque du crédit privé.

Dans une enquête menée cette semaine auprès des plus grands assureurs mondiaux, Moody's a constaté que près de 80 % des répondants prévoyaient d'augmenter leurs avoirs dans au moins une catégorie de crédit privé.

Considérées comme plus risquées et moins transparentes que le marché public, les opérations de crédit privé impliquant des prêteurs non bancaires et des entreprises du marché intermédiaire ont progressivement gagné des parts de marché aux États-Unis et dans le monde entier au cours des dernières années, les banques ayant évité d'accorder des prêts plus risqués à des emprunteurs à fort effet de levier et à des taux d'intérêt élevés.

Selon Moody's, les assureurs ont déjà augmenté leurs avoirs en crédits privés aux États-Unis pour atteindre 36 % de leurs investissements totaux dans la région, en raison de leurs rendements attrayants par rapport au marché du crédit public, plus volatil.

"De nombreux assureurs ont réaffecté une partie de leur portefeuille à des actifs moins liquides présentant un risque de crédit similaire, car ils estiment que ces investissements offrent désormais une compensation supplémentaire suffisante pour leur faible liquidité", écrivent les auteurs du rapport.

Malgré leur manque de transparence, les participants à l'enquête ont affirmé que les actifs de qualité représentaient la majeure partie de leurs avoirs privés en matière de crédit.

Toutefois, le rapport a mis en évidence les préoccupations de certaines personnes interrogées, selon lesquelles le risque à long terme des investissements croissants des assureurs dans le crédit privé pourrait l'emporter sur leur attrait à court terme.

"Un certain nombre de sociétés avec lesquelles nous nous sommes entretenus pensent que la volatilité à court terme des spreads sur les marchés publics peut surestimer les tendances sous-jacentes du crédit et qu'il s'agit d'une considération moins importante que le risque de crédit pour les actifs de crédit privé, qui sont détenus jusqu'à l'échéance tant qu'un assureur fonctionne sur la base de la continuité de l'exploitation", a noté Moody's.

Les analystes et les acteurs du marché ont prévu une augmentation des impayés et des défaillances parmi les emprunteurs. L'inflation et les taux élevés incitant davantage d'emprunteurs à éviter les défaillances et à se tourner vers le crédit privé, les assureurs devraient augmenter leurs avoirs le plus rapidement dans des actifs tels que les placements privés, les financements basés sur les actifs et les prêts immobiliers commerciaux, d'après le rapport.

En augmentant leurs avoirs en crédits privés, les assureurs courent également le risque de mal gérer leurs actifs et leurs passifs, ce qui, selon Moody's, est "très négatif pour le crédit". (Reportage de Matt Tracy ; Rédaction de David Gregorio)