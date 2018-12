Selon Moscou, les missiles israéliens en Syrie ont menacé deux vols civils

(Actualisé avec Netanyahu)

MOSCOU, 26 décembre (Reuters) - Les tirs de missiles israéliens mardi contre la Syrie ont directement menacé deux avions civils, a déclaré mercredi le ministère russe de la Défense cité par l'agence de presse Interfax.

Le ministère, qui n'a pas précisé quels vols avaient été menacés, a ajouté que la défense antiaérienne syrienne avait détruit 14 des 16 missiles israéliens lancés contre des cibles non spécifiées près de Damas.

Trois soldats syriens ont été blessés lors des frappes, ont rapporté les médias syriens.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire, ni sur les frappes de missiles signalées, ni sur les allégations russes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui participait à une cérémonie de remise de diplômes de nouveaux pilotes de l'armée de l'air, n'a fait aucune référence directe à ces informations.

Mais il a réaffirmé la volonté d'Israël d'empêcher tout "ancrage militaire iranien en Syrie" qui, a-t-il poursuivi, est une menace contre l'Etat hébreu.

D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les missiles en partie interceptés au-dessus de Damas visaient des zones rurales à l'ouest et au sud-ouest de la capitale syrienne. "Un certain nombre de missiles ont frappé des dépôts d'armes du Hezbollah (ndlr, soutenu par Téhéran) ou des forces iraniennes", ajoute l'OSDH. (Vladimir Soldatkine et Andrew Osborn, avec Jeffey Heller à Jérusalem Danielle Rouquié et Henri-Pierre André pour le service français)