L'agence de notation S&P Global a déclaré jeudi que les banques du monde entier pour lesquelles elle fournit des notes de crédit devraient être en mesure de faire face aux "pertes non réalisées" liées aux hausses des taux d'intérêt mondiaux à l'heure actuelle.

"À ce stade, nous considérons que les risques liés aux pertes non réalisées sont gérables", a déclaré S&P dans un rapport publié jeudi.

Selon l'agence, cela s'explique en grande partie par des liquidités et des capitaux sains, aidés dans de nombreux cas par la hausse des bénéfices de 2022, même si elle continuera à surveiller la situation.

"Nous pensons que la plupart des banques ont la capacité de détenir leurs actifs (non commerciaux) évalués à la juste valeur jusqu'à l'échéance et, ce faisant, de neutraliser l'impact des pertes non réalisées en temps utile."