Selon S&P, il n'y pas de quoi s'affoler sur les souverains émergents

Malgré les inquiétudes suscitées par la hausse récente des taux d'intérêt mondiaux et les turbulences actuelles sur les marchés, S&P Global Ratings n'est pas d'avis que des problèmes de crédit s'étendront à la classe d'actifs des marchés émergents dans son ensemble. Un grand nombre de pays émergents ont entrepris des réformes au cours des dernières décennies pour renforcer leur qualité de crédit, améliorer leur structure économique et réduire leur vulnérabilité à une éventuelle chute de la liquidité mondiale, souligne en effet l'agence.Ses notations souveraines sur ces pays devraient rester relativement stables durant les périodes de stress.Selon S&P, une focalisation exclusive sur les déséquilibres externes et le fardeau de la dette peut fournir une image trompeuse de l'évolution future du crédit dans cette classe d'actifs.