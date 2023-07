Certains diplomates en Chine affirment qu'ils sont confrontés à une surveillance accrue et à des interférences de la part des autorités chinoises, ce qui contrecarre les efforts des fonctionnaires étrangers pour renouer avec le pays après trois années d'isolement induit par le COVID.

Vingt envoyés de 12 délégations occidentales et asiatiques ont déclaré à Reuters qu'au cours des derniers mois, ils avaient remarqué une présence policière plus importante autour de certains locaux diplomatiques et des tentatives accrues de la part des autorités chinoises d'intimider les contacts de l'ambassade et de perturber les efforts de sensibilisation de la population, y compris les événements sur le thème des LGBT et de l'égalité entre les sexes.

Les défis auxquels sont confrontés les diplomates, principalement ceux des pays occidentaux, surviennent alors que le président Xi Jinping mène une campagne de sécurité nationale qui a troublé les entreprises internationales et qui, selon trois envoyés, dissuade les Chinois d'interagir avec les missions étrangères.

Cette année, la Chine a modifié sa loi sur le contre-espionnage en élargissant la définition de l'espionnage et les pouvoirs de la police, en bloquant l'accès à certaines sources de données pour les utilisateurs étrangers et en enquêtant sur les sociétés de conseil qui fournissent des informations sur la deuxième plus grande économie du monde.

Treize diplomates issus de neuf délégations occidentales et asiatiques ont déclaré que les défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils organisent des événements sur l'égalité des sexes et les questions LGBT, ou des activités culturelles plus larges, montrent à quel point les lignes rouges de la Chine ont évolué.

Ils ont décrit la planification d'activités sur ces thèmes - notamment la projection d'un film et une table ronde sur la promotion des femmes sur le lieu de travail, à l'occasion de la Journée internationale de la femme - avant que les hôtes ou les participants ne se retirent, expliquant aux diplomates que la police les avait mis en garde contre toute collaboration avec des missions étrangères. Les envoyés n'ont pas identifié les partenaires locaux.

Les diplomates ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question. Leurs témoignages concordent cependant pour décrire les pressions accrues exercées sur leur travail et sur leurs contacts chinois. Deux d'entre eux ont déclaré que l'ingérence était la pire de leurs quelque 10 années d'expérience combinée en Chine.

"Ces nouvelles mesures chinoises limitent considérablement la diplomatie douce menée par les ambassades et jettent un froid parmi les participants chinois potentiels qui sont déjà harcelés s'ils veulent exprimer des critiques à l'égard du régime", a déclaré Guy Saint-Jacques, un conseiller d'affaires canadien sur la Chine qui a été ambassadeur d'Ottawa à Pékin entre 2012 et 2016.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à Reuters qu'il avait "toujours respecté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et fourni la protection et l'assistance nécessaires" aux délégations étrangères en Chine.

"Tout pays a le droit d'adopter une législation nationale pour sauvegarder la sécurité nationale, ce qui est conforme à la pratique commune de tous les pays", a déclaré le ministère. "Les citoyens chinois jouissent également des droits stipulés dans la constitution et les lois.

Le ministère de la sécurité publique, qui supervise le maintien de l'ordre, n'a pas répondu aux questions concernant les comptes rendus des envoyés.

Certaines actions récentes de la Chine autour des missions étrangères ont attiré l'attention, notamment une mise en garde des autorités à l'encontre des ambassades arborant des drapeaux ukrainiens.

Malgré la répression, les diplomates de la plupart des missions ont déclaré avoir organisé des événements réussis cette année, notamment à l'occasion de la Journée de l'Europe, qui célèbre l'unité européenne. Quelques autres délégations ont déclaré qu'elles n'avaient pas rencontré de problèmes avec leurs événements, mais qu'elles avaient tendance à les confiner à l'enceinte de l'ambassade ou, dans le cas d'événements organisés à l'extérieur, à éviter les sujets civiques tels que les droits des LGBT, afin de ne pas provoquer la Chine.

"Nous entretenons des contacts réguliers avec les représentants de la société civile locale, non seulement en Chine, mais aussi dans les 145 délégations et bureaux de l'UE dans le monde", a déclaré Peter Stano, porte-parole de la Commission européenne, à l'agence Reuters.

L'UNESCO, l'agence culturelle des Nations unies, a déclaré à Reuters qu'elle avait travaillé avec les ambassades à Pékin par l'intermédiaire du bureau du coordinateur résident des Nations unies et qu'elle avait organisé des événements sans problème, notamment une réunion d'information en février avec des responsables néerlandais et tadjiks sur la conférence des Nations unies sur l'eau de 2023.

UN ENVIRONNEMENT QUI SE DURCIT

La société civile chinoise n'en a pas moins subi des pressions avec l'arrestation d'avocats, de militants des droits de la femme et d'autres personnes. En mai, le Centre LGBT de Pékin, qui défendait le mariage homosexuel, a fermé ses portes, invoquant des "forces indépendantes de notre volonté".

Yaqiu Wang, chercheur principal sur la Chine à Human Rights Watch, a décrit la pression exercée sur les activités diplomatiques comme la "dernière tentative de la Chine d'éliminer le dernier espace de militantisme indépendant de la société civile chinoise".

En outre, M. Wang a déclaré que les gouvernements occidentaux devraient considérer cette évolution comme un signe que Pékin "n'a aucun intérêt véritable à favoriser un environnement propice à un engagement ouvert et libre avec le reste du monde".

La police contacte souvent les militants LGBT ou féministes chinois avant les événements organisés par l'ambassade pour faire pression sur eux afin qu'ils ne s'y rendent pas, allant même jusqu'à les convoquer au poste de police, ont déclaré trois diplomates et deux ressortissants chinois qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat par crainte de représailles.

Un envoyé occidental a déclaré qu'une participante à un échange éducatif avait indiqué qu'elle ne pouvait plus rencontrer les représentants de l'ambassade après avoir été avertie par l'employeur de son université que cela posait un risque pour la sécurité nationale.

"Nous avons l'impression que la Chine essaie de restreindre l'espace pour toute activité destinée à promouvoir certaines questions politiques, et qu'elle essaie de réduire l'efficacité de nos communications publiques", a déclaré un autre diplomate occidental.

En avril, Yu Wensheng et Xu Yan, deux militants chinois des droits de l'homme, ont été arrêtés alors qu'ils se rendaient à Pékin pour rencontrer des représentants de l'Union européenne, selon l'UE. La Chine n'a pas confirmé ces arrestations mais a déclaré qu'elle s'opposait à toute ingérence dans ses affaires intérieures. Les efforts déployés par Reuters pour joindre les deux hommes sont restés vains.

Trois diplomates ont déclaré à Reuters que l'incident les avait rendus plus prudents quant aux rencontres avec des personnalités de la société civile.

"Vous vous inquiétez vraiment de la sécurité de nos contacts chinois", a déclaré un diplomate occidental.

Huit diplomates ont fait état d'une présence policière accrue à l'extérieur de certains locaux diplomatiques. Des visiteurs d'origine chinoise ont été interpellés à l'entrée ou à la sortie par des personnes qui se présentaient parfois comme des responsables de la sécurité et s'enquéraient des discussions qui avaient eu lieu à l'ambassade.

Joseph Klingler, associé du cabinet d'avocats Foley Hoag, basé à Washington, a déclaré que la Chine était tenue, en vertu de la convention de Vienne, d'empêcher toute perturbation de la paix d'une mission ou toute atteinte à sa dignité, et d'accorder toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions de la mission.

"On pourrait soutenir que la perturbation intentionnelle des activités de l'ambassade viole l'une ou l'autre de ces dispositions, voire les deux", a-t-il déclaré.