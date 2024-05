L'Iran enrichit de l'uranium à un rythme soutenu, à un niveau proche de la qualité militaire, alors que les discussions visant à améliorer sa coopération avec l'organisme de surveillance nucléaire de l'ONU sont dans l'impasse, selon deux rapports confidentiels de l'organisme de surveillance.

L'Agence internationale de l'énergie atomique est confrontée à toute une série de difficultés en Iran, notamment le fait que ce pays n'a mis en œuvre qu'une petite partie des mesures que Rafael Grossi, chef de l'AIEA, pensait qu'il s'était engagé à prendre dans une "déclaration commune" sur la coopération l'année dernière.

"Il n'y a eu aucun progrès au cours de l'année écoulée dans la mise en œuvre de la déclaration commune du 4 mars 2023", indique l'un des deux rapports destinés aux États membres, tous deux consultés par Reuters.

M. Grossi s'est rendu en Iran ce mois-ci pour des entretiens avec des responsables iraniens visant à améliorer la coopération et la surveillance de l'AIEA en Iran. Les pourparlers de suivi sont toutefois au point mort depuis le décès du président iranien Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère la semaine dernière.

"Le directeur général réitère au nouveau gouvernement iranien son appel et sa disposition à poursuivre le dialogue de haut niveau et les échanges techniques qui en découlent, entamés les 6 et 7 mai 2024", ajoute le rapport.

Cela fait 18 mois que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, composé de 35 pays, a adopté une résolution contre l'Iran, lui ordonnant de coopérer d'urgence à une enquête de l'AIEA qui dure depuis des années et qui porte sur des particules d'uranium trouvées sur trois sites non déclarés.

Bien que le nombre de sites ait été réduit à deux, l'Iran n'a toujours pas expliqué comment les traces se sont retrouvées sur ces sites.

"Le directeur général regrette que les questions de garanties en suspens n'aient pas été résolues", indique le rapport en faisant référence à ces traces.

La France et le Royaume-Uni font pression en faveur d'une nouvelle résolution lors de la réunion du Conseil de la semaine prochaine, que les États-Unis n'ont pas soutenue jusqu'à présent, selon des diplomates. L'Iran s'oppose généralement à de telles résolutions et prend des mesures liées au nucléaire en réponse.

L'autre rapport indique que le stock iranien d'uranium enrichi à 60 %, proche des 90 % d'uranium de qualité militaire, a augmenté de 20,6 kg au cours du trimestre pour atteindre 142,1 kg au 11 mai, et que l'Iran a ensuite dilué 5,9 kg à un niveau d'enrichissement inférieur.

Cela signifie que l'Iran dispose désormais d'environ suffisamment de matières enrichies jusqu'à 60 %, si elles sont encore enrichies, pour fabriquer trois armes nucléaires en théorie, selon les critères de l'AIEA. Il en possède suffisamment pour en fabriquer d'autres à des niveaux d'enrichissement inférieurs.

Les puissances occidentales affirment qu'il n'y a aucune raison civile crédible pour que l'Iran enrichisse à ce niveau. L'Iran affirme que ses objectifs sont pacifiques.