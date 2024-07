L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué dans un rapport publié vendredi que la demande mondiale d'électricité devrait croître cette année à son rythme le plus rapide depuis près de 20 ans, sous l'effet d'une augmentation de la demande de climatisation à mesure que les températures augmentent.

Cette tendance, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2025, favorisera la poursuite de l'utilisation du charbon, même si la production d'énergie renouvelable augmente.

L'augmentation de l'utilisation de la climatisation devrait rester le principal moteur de la croissance de la demande, après une année marquée par des températures mondiales record et de graves vagues de chaleur qui ont poussé les réseaux à maintenir un approvisionnement de base fiable, mais plus polluant, à partir de sources telles que le charbon.

"La croissance de la demande mondiale d'électricité cette année et l'année prochaine devrait être l'une des plus rapides des deux dernières décennies, ce qui met en évidence le rôle croissant de l'électricité dans nos économies ainsi que l'impact des fortes vagues de chaleur", a déclaré Keisuke Sadamori, directeur des marchés de l'énergie et de la sécurité à l'AIE.

L'augmentation de la demande d'électricité liée à l'intelligence artificielle (IA) attire également l'attention sur les modèles de demande des centres de données, ce qui soulève des questions sur le déploiement, les projections de la demande et l'efficacité énergétique, entre autres, a déclaré l'AIE.

La consommation mondiale d'électricité devrait augmenter d'environ 4 % en 2024, ce qui serait le taux de croissance le plus élevé depuis 2007, et la tendance devrait se poursuivre au même rythme en 2025, contre une augmentation de la demande de 2,5 % en 2023, ont montré les données de l'AIE.

L'Inde devrait être en tête de la croissance de la demande au cours de l'année à venir, avec une augmentation de quelque 8 % en 2024, tandis que la Chine devrait enregistrer un taux de croissance de 6 % sur l'année, soit une baisse de 1 % par rapport à 2023, l'économie chinoise continuant à se restructurer, selon les données de l'AIE.

L'Union européenne devrait rebondir après deux années de contraction en enregistrant une croissance de 1,7 %, mais l'incertitude demeure quant à la poursuite de ce rythme, tandis que les États-Unis devraient également rebondir de 3 % après avoir reculé en 2023 en raison de conditions météorologiques clémentes.

La production d'énergie renouvelable devrait également augmenter au cours des prochaines années, la part totale de cette source dans l'approvisionnement mondial étant estimée à 35 % en 2025, soit une hausse de 5 % par rapport à 2023, ce qui devrait permettre au solaire et à l'éolien de dépasser la part de l'hydroélectricité dans le mix mondial.

La production totale d'énergie renouvelable devrait également dépasser la production d'électricité à partir du charbon en 2025, mais la ressource la plus polluante devrait rester résistante en 2024, ajoutant moins de 1 % à la production d'énergie hydroélectrique, en particulier en Chine.

En conséquence, les émissions de carbone du secteur mondial de l'électricité atteignent un plateau, avec une légère croissance attendue cette année avant de redescendre en 2025, selon l'AIE.