Le Nigeria retient 743 millions de dollars de recettes perçues par les transporteurs internationaux opérant dans le pays, soit le montant le plus élevé dû par un pays, a déclaré jeudi un porte-parole de l'association mondiale de l'industrie du transport aérien.

Le Nigeria est confronté à de graves pénuries de devises étrangères, ce qui entraîne des restrictions sur les importations et signifie que les investisseurs ne peuvent pas convertir la monnaie locale pour rapatrier leurs bénéfices.

Katherine Kaczynska, porte-parole de l'Association internationale du transport aérien (IATA), a déclaré que les gouvernements du monde entier devaient 2,2 milliards de dollars aux compagnies aériennes. C'est au Nigeria que les fonds bloqués sont les plus importants, suivi de l'Algérie et du Liban, qui doivent respectivement 165 millions et 146 millions de dollars.

"Permettre le rapatriement efficace des revenus est essentiel pour qu'une économie puisse rester connectée aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement", a déclaré Mme Kaczynska dans une réponse envoyée par courriel à Reuters.

La compagnie Emirates de Dubaï a suspendu ses vols vers le Nigeria l'année dernière après avoir échoué à rapatrier les ventes de billets. Le mois dernier, le président Muhammadu Buhari a ordonné à la banque centrale d'augmenter le montant des devises étrangères allouées à Emirates après s'être entretenu avec le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Emirates n'a pas encore repris ses vols vers le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique et qui accueille une grande partie des voyageurs aériens du continent.

Le vol de pétrole brut à l'échelle industrielle, qui constitue la principale source de devises du Nigeria, a considérablement réduit les flux de dollars du pays au cours de l'année écoulée.

Outre la dette de 743 millions de dollars du Nigeria, Mme Kaczynska a indiqué que les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine devaient 132 millions de dollars et que le Zimbabwe, qui connaît des pénuries de dollars récurrentes, devait 80 millions de dollars.