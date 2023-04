Les restrictions à l'exportation de matières premières ont plus que quintuplé au cours de la dernière décennie, selon l'OCDE, ce qui risque d'entraver les efforts des gouvernements pour réduire les émissions de carbone.

Environ un dixième de la valeur mondiale des exportations de matières premières, telles que le lithium, le cobalt et les terres rares, nécessaires aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables, a fait l'objet d'au moins une mesure de restriction à l'exportation, selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

"L'impact économique global de ces mesures peut donc être considérable", indique l'étude.

La Chine, l'Inde, l'Argentine, la Russie, le Viêt Nam et le Kazakhstan sont les six premiers pays en termes de nombre de nouvelles restrictions à l'exportation sur la période 2009-2020, couverte par l'étude.

Les mesures ont souvent pris la forme de taxes à l'exportation plutôt que de plafonds sur les quantités, qui sont généralement interdits par les règles de l'Organisation mondiale du commerce, alors que les taxes ne le sont pas, selon le rapport.

(Graphique : Les restrictions à l'exportation de matières premières essentielles ont grimpé en flèche - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlwjwkdpb/OECD%20Report%20-%20Export%20Restrictions%20on%20Critical%20Materials.png)

Les restrictions ont augmenté plus rapidement sur les segments en amont, tels que les minerais, que sur les autres segments, ajoute le rapport.

La production de matières premières essentielles s'est concentrée au cours de la dernière décennie, la Chine figurant parmi les trois premiers producteurs de six des dix matières les plus concentrées, selon l'étude.

Le mois dernier, l'Union européenne a publié sa stratégie visant à garantir que son industrie puisse rivaliser avec les États-Unis et la Chine dans la fabrication de produits de technologie propre et l'accès aux matières premières nécessaires à la transition écologique.